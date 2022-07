Zomerbloedinzameling Rode Kruis op het Rubensplein

Naar jaarlijkse traditie organiseert Rode Kruis Knokke-Heist zijn zomerbloedinzameling in het tentendorp op het Rubensplein in Knokke.

Je kan bij wijze van spreken rechtstreeks vanop het strand, dat vlakbij ligt, bloed komen geven. Een unicum voor Vlaanderen. Wat is er fijner om in een ontspannen, zomerse sfeer bloed te komen geven? De Rode Kruisvrijwilligers ontvangen je met open armen op wioensdag 3 en donderdag 4 augustus.

Inwoners, tweedeverblijvers, vakantiegangers, eendagstoeristen… iedereen is welkom. Elke donor ontvangt een drankje, een geschenkbonnetje en een ijsje. Inschrijven is verplicht! Maak je afspraak via rodekruis.be of bel gratis op 0800 /777 00.