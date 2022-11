Zorgcampus in Kortrijkse Condédreef in volle opbouw

De werken aan de nieuwe zorgcampus die verrijst achter het huidige woonzorgcentrum Sint-Jozef, vorderen snel.

De nieuwe zorgcampus die verrijst achter het huidige woonzorgcentrum Sint-Jozef is de grootste publieke werf in Kortrijk deze legislatuur. De werken zijn gestart in maart 2021 en vorderen relatief goed ondanks de opeenvolging van corona en andere crisissen. Tijd voor een stand van zaken en blik achter de schermen. Wie een passende naam bedenkt voor de nieuwe campus, maakt kans op een mooie prijs!