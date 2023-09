Ziekenhuiskeuken AZ Zeno wint Gault & Millau award voor toekomstwelzijn & maatschappelijk verantwoord ondernemen

Op maandag 11 september 2023 reikte het team van Gault&Millau in Maison de la Poste in Brussel voor de vijfde keer de Catering Awards uit aan grootkeukens die zich op het vlak van catering onderscheiden. AZ Zeno won de Sustainability Award, dit is de prijs voor Toekomstwelzijn & Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. In AZ Zeno is voeding een onderdeel van het genezingsproces. Het ziekenhuis pioniert al jaren met zijn innovatieve aanpak.

Duurzame zelfvoorziening, sociale verankering en biodiversiteit zijn de basis van de ziekenhuiskeuken van AZ Zeno. “Met ons eigen groentenveld, voedselbos en dokters-imkers zijn we op weg om de meest duurzame zorginstelling van het land te worden. In de zomer voorzien we 80% van groenten die we nodig hebben zelf. Wat we niet zelf kunnen voorzien, kopen we lokaal aan. We verwerken alles zelf. Op die manier kunnen we gezonde, voedzame en smakelijke gerechten serveren, want we geloven sterk dat goed eten belangrijk is voor het welzijn en bijdraagt tot een goed herstel. We zijn bijzonder trots op deze award want het is een erkenning van onze filosofie.” aldus Pieter De Smet, chef catering in AZ Zeno.

“Passende aandacht schenken aan de dynamische en sterk evoluerende wereld van catering, ligt al een kleine 10 jaar aan de basis van de Gault&Millau Catering Awards,” aldus CEO Marc Declerck. Het belang van de sector is niet te onderschatten. “Nergens anders worden in ons land dagelijks zoveel maaltijden geserveerd als precies in bedrijven, ziekenhuizen, scholen en instellingen waar cateringchefs en hun medewerkers actief zijn.”