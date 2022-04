Ziekenhuis in Knokke-Heist opent ‘Warm Nest’, een inloophuis voor kankerpatiënten

Warm Nest, het inloophuis voor kankerpatiënten op de site van AZ Zeno, is klaar. De ontmoetingsplaats voor mensen met kanker en hun naasten opende deze week de deuren. Terwijl een ziekenhuis de tumor aanpakt (cure), is Warm Nest er voor de mens achter de patiënt (care).

“De ervaring leert dat de confrontatie met de diagnose van kanker zo traumatiserend en verlammend werkt dat noch de patiënt, noch zijn/haar naasten in staat zijn om meteen de info betreffende de diagnose en het verdere ziekteverloop te verwerken.”

“Wanneer de patiënt op een later tijdstip klaar is om bijkomende info te ontvangen, is de arts niet altijd beschikbaar en nemen de zorgen, de onzekerheid en de twijfel toe. Op zo’n ingrijpend moment is het van belang dat de patiënt en zijn/haar naasten in een veilige omgeving terecht kunnen. Warm Nest biedt die,” zegt prof. dr. Duyck, medisch directeur van AZ Zeno en bezieler Warm Nest.

Activiteiten

Vrijwilligers bieden, samen met ervaringsdeskundigen, verschillende soorten ondersteuning aan in de verschillende fases van het traject. In Warm Nest kan je altijd terecht voor een babbeltje, een kopje koffie… maar we organiseren ook heel wat activiteiten.

“We denken hierbij aan psychologische begeleiding, relaxatie- en ontspanningsmogelijkheden, mindfulness, voetreflexologie, kookinitiaties, en wandelingen. Vanaf eind deze maand zijn er ook yoga-sessies gepland. Hierin worden ademhalings- en slaapbevorderende technieken aangeleerd. Wie wil kan nadien samen met de groep soep maken en eten,” aldus Ann Nackaerts, coördinator Warm Nest.

Op dinsdag 31 mei volgt de feestelijke opening in het bijzijn van burgemeester Piet De Groote.

(DM)