Ziekenhuis AZ Groeninge opent koesterplek

In de buitenomgeving rond AZ Groeninge is dicht bij hoeve Te Couckx de koesterplek officieel ingehuldigd.

“De vraag kwam oorspronkelijk van personeelsleden die collega’s verloren waren, om een plekje te krijgen waar je even kan tot rust komen”, begint Koen Tousseyn van dienst psychiatrie binnen het ziekenhuis. Hij was één van de drijvende krachten achter de koesterplek, die gemaakt is in kringen en waar je in stilte tot rust kan komen.

Voor de inhuldiging van de koesterplek werden familieleden van overledenen uitgenodigd. Zij kregen en plat stukje hout waar ze een boodschap of een naam van een overledene konden op schrijven. Deze stukken blijven te krijgen in het ziekenhuis en kunnen met een boodschap in de bomen rond de koesterplek gehangen worden. “Verder laten we de natuur zijn gang gaan”, luidt het. “Het wordt een echte plek van stilte.”

Voor de inhuldiging kwamen Kobe en Mathias Sercu met ingetogen muziek.