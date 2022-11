Zieke teddybeertjes worden geopereerd bij KU Leuven campus Brugge om kinderen minder bang te maken van ziekenhuis

Kinderen vertrouwd maken me de medische wereld zodat ze geen angst hebben als ze geconfronteerd worden met een dokter of in een ziekenhuis belanden. Dat is het opzet van het Teddy Bear Hospital-project dat zaterdag werd opgezet door studenten Kine en Geneeskunde in de Brugse campus van KU Leuven.

Zaterdag vond de eerste editie plaats van het Teddy Bear Hospital plaats op de Brugse campus van KU Leuven. Het project werd eerder al enkele keren op de campus in Kortrijk (Kulak) georganiseerd. Teddy Bear Hospital in Brugge is een organisatie van BeMSA Kulak (Belgian Medical Students Association, een vereniging van studenten geneeskunde en biomedische wetenschappen, in samenwerking met studenten kinesitherapie en revalidatiewetenschappen van de Brugse KU-Leuven campus.

“Doel van het project is om de angst die veel kindjes toch hebben van de dokter of al wat medisch is wat weg te nemen door hen van op de eerst rij spelenderwijs te laten ervaren wat een dokter nu precies doet. Dat is echt wel belangrijk want kinderen die op een of andere manier een grote angst of trauma ontwikkelen rond een dokters- of ziekenhuisbezoek kunnen dit jarenlang met zich meedragen en zo geremd worden om medische bijstand te zoeken”, zegt Maaike Defloor, een Brugse studente Geneeskunde aan de Kulak die het initiatief coördineert.

“We hebben hiervoor, via diverse oproepen via de universiteit en ons eigen netwerk, kindjes tussen 4 en 7 jaar uitgenodigd om hun zogezegd zieke teddybeer mee te nemen op een uitgebreid medisch parcours doorheen de campus. Het scenario is dat de teddybeer een arm breekt, dat die in de RX-scan gaat, geopereerd wordt, later naar de kine gaat voor stretch-oefeningen, dat er een verband gelegd wordt en tenslotte bij de huisdokter gaat voor een opvolgingsbezoek. Dat proberen we hier allemaal zo goed mogelijk na te botsen met de teddybeer als centrale figuur. Er hebben zich 54 kindjes ingeschreven. We hadden ruimte voor zo’n 90 kinderen maar het is toch een mooi begin hier voor het initiatief in Brugge.”