Wouter Marchand nieuwe medisch directeur

Wouter Marchand (50) is sinds half september de nieuwe medisch directeur van het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt. De uroloog was er amper een half jaar aan de slag toen hij benaderd werd om medisch directeur te worden.

Dokter Wouter Marchand startte zijn carrière in het Heilig Hartziekenhuis in Roeselare, het huidige AZ Delta. “Ik begon er in maart 2004. Op 1 december 2021 maakte ik de overstap naar het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt. Ik was er goed een half jaar aan het werk toen de directeur bij me polste om medisch directeur te worden”, zegt dokter Marchand. “Medisch directeur word je evenwel niet zomaar op aanvraag. Je kandidatuur moet ondersteund worden door twee derde van de artsen, terwijl ook de raad van bestuur zijn goedkeuring moet geven. Ik heb niet onmiddellijk toegehapt en heb ook een weekend over het voorstel nagedacht. Ik heb dat weekend ook gebeld met mijn moeder en mijn oudste broer om hun raad in te winnen.”

Zowel de raad van bestuur als de artsen van het Sint-Andriesziekenhuis gaven Wouter Marchand hun vertrouwen.

“Omdat ik volgens hen niet alleen medisch goed ben, maar ook omwille van de diverse opleidingen die ik de voorbije jaren gevolgd heb. Op medisch vlak was er onder andere het vertrouwen, omdat ik in 2006 de eerste chirurg in West-Vlaanderen was die operaties met de robot uitvoerde. Wat opleidingen betreft, haalde ik met grote onderscheiding een master management en beleid in de gezondheidszorg aan de KU Leuven. Een opleiding die niet van de poes was aangezien ik daarvoor naar Leuven moest trekken en ondertussen ook nog als arts aan de slag was. Verder volgde ik in 2021 een masterclass ‘leiderschap in de zorg’ aan de Antwerp Management School. Ik behaalde ook het diploma van gerechtsdeskundige aan de KU Leuven. Dit jaar behaalde ik online een MBA businessmanagement”, aldus Marchand. “De taken van een medisch directeur zijn alvast heel divers. Ik heb onder andere als taak dat de wacht- en dienstlijsten ingevuld worden en moet ook de kwaliteit van de dienst bewaken. Ook de zoektocht naar stafleden behoort tot mijn takenpakket, net als alles wat met personeelsproblemen te maken heeft”. Dokter Marchand blijft ook als uroloog actief in zowel het ziekenhuis als in de praktijk die hij thuis in Lichtervelde heeft. Sinds mei vorig jaar zetelt hij ook in de provinciale raad van de Orde der Artsen. (CB)