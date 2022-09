Wouter Marchand (50) is de nieuwe medisch directeur van het Sint-Andriesziekenhuis

Met Wouter Marchand (50) heeft het Sint-Andriesziekenhuis sinds kort een nieuwe medisch directeur. De uroloog werd aangesteld door de directie en de raad van bestuur. Een beslissing die ook gesteund werd door de medische raad. Marchand zal onder meer instaan voor de kwaliteitsbewaking in het ziekenhuis.

Wouter Marchand is sinds december 2021 aan de slag in het Sint-Andriesziekenhuis. Voordien was hij aan de slag in het AZ Delta en het vroegere Heilig Hartziekenhuis van Roeselare. Daar kwam hij in 2006 in de media nadat hij als eerste in West-Vlaanderen robots gebruikte om prostaat-, hart- en maagoperaties uit te voeren. Sinds vorig jaar zetelt hij ook in de provinciale raad van bestuur van de Orde der artsen.

Nu mag hij dus als medisch directeur mee de lijnen uitzetten in het Tieltse ziekenhuis. “Ik zal er onder meer voor moeten zorgen dat de dienst- en wachtlijsten goed ingevuld geraken, dat de contacten tussen de artsen en de verschillende associaties zo goed mogelijk verlopen en dat de kwaliteit van onze zorg voldoet”, vertelt de Lichterveldenaar.

Naast zijn nieuwe rol als medisch directeur, blijft dokter Marchand evenwel aan de slag als uroloog. “Het is combineerbaar met mijn praktijk, gelukkig, want dat was toch een van de voorwaarden om de job aan te nemen. Ik doe het immers nog te graag”, klinkt het.