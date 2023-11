Wordt de MUG-heli de eerste Ambassadeur voor Warm West-Vlaanderen? “Ook zonder steun van de overheid doen we koppig voort”

Wie wordt de opvolger van Maaike Cafmeyer als West-Vlaams Ambassadeur? Dat komen we te weten op woensdag 29 november, maar die avond wordt ook een goed doel bekroond. De Krant van West-Vlaanderen gaat samen met de Provincie, Radio2 en Focus-WTV op zoek naar de allereerste Ambassadeur voor Warm West-Vlaanderen. In aanloop naar deze verkiezing stellen we elke week een van de zes genomineerde organisaties voor. Deze week: de MUG-heli, gevestigd in Brugge.

Het verhaal van de MUG-helikopter begint als de civiele bescherming in 1986 het heli-hulpproject – gestart in 1974 – om financiële redenen moet stopzetten. In Brugge besliste het Instituut voor Medische Dringende Hulpverlening (IMDH) in overleg met de plaatselijke autoriteiten zelf over te gaan tot de exploitatie van een helikopter.

“Onze MUG-helikopter komt op vraag van de noodcentrale 112 tussen bij levensbedreigende aandoeningen ten gevolge van ziekte of ongevallen”, legt Nicolas Müller (58), voorzitter van het IMDH, uit. “De rol van de heli is hetzelfde als de MUG-teams via de weg: het zo snel mogelijk ter plaatse brengen van hooggespecialiseerde hulp bij een slachtoffer. Voor de beste overlevingskansen moeten de verpleegkundige en arts binnen het kwartier na de oproep bij de patiënt zijn. Dit is weliswaar niet overal mogelijk door de geografische spreiding van de ziekenhuizen, de bevolkingsdichtheid en het dichtslibbende wegennet. De gemiddelde snelheid via de lucht bedraagt 3 km/min, dat is driemaal sneller dan over de weg.”

Nieuwe helikopter

In bijna 35 jaar werden er 20.000 vluchten uitgevoerd met verschillende helikopters van het type Ecureuil. Maar dat type liep tegen de limieten en reglementering aan en vervanging drong zich op. Sinds maart 2022 staat er een Eurocopter EC135 op de helihaven naast het AZ Sint-Jan, die machine huren ze bij de Franse SAF-groep. Dat type is zowat de standaardhelikopter voor medische hulpverlening overal ter wereld. Hiermee kan het IMDH een nog betere dienstverlening op operationeel én kwalitatief vlak leveren. Niet alleen voor de zes piloten, ook de 22 urgentieverpleegkundigen kregen een bijkomende taak om de piloten te assisteren met navigatie, communicatie en veiligheidsprocedures.

“Het was een gewaagde sprong ondanks de beperkte financiële middelen, maar toch weten we voorlopig elk jaar net rond te komen met ons jaarbudget van 850.000 euro. We verhalen de meerkost van een interventie via de lucht bovendien niet op de patiënt”, stelt Müller.

Grinta

Beperkte financiën. Het is zowat de rode draad doorheen het hele verhaal van de MUG-heli. Een structurele federale financiering is er niet. “Het is onze West-Vlaamse grinta zeker?”,vraagt Müller zich af. “Iedere keer als we ergens zijn gaan praten, keren we vruchteloos terug en doen we koppig verder. Er zijn al gesprekken gevoerd met instanties over de provinciegrens heen, maar het blijft voorlopig bij praten. Ik zoek ook niets meer in Brussel. Daar hard op tafel slaan, kan soms averechtse effecten opleveren. Dan houden we het liever West-Vlaams en garanderen we de continuïteit. Pas op, ik zou niets liever hebben dat onze vzw geen bestaansreden meer heeft en het project door de overheid wordt overgenomen.”

Het financiële plaatje rondkrijgen is enkel mogelijk dankzij de bijdragen en subsidies van het Solidariteitsfonds. De Provincie West-Vlaanderen doet jaarlijks haar duit in het zakje, maar ook heel wat steden en gemeenten uit de provincie, het Meetjesland en enkele Zeeuwse grensgemeenten blijven solidair bijdragen en doneren gemiddeld 0,30 euro per inwoner aan de helikopter.

Redder

“Daarnaast wordt er ook gezocht naar private sponsoring. Zonder de aanzienlijke financiële bijdragen van onze hoofdsponsors Liantis en Artes-Depret zouden wij ons project MUG-heli 2.0 niet verder kunnen realiseren. Meer zelfs, Robert Hoornaert van Artes ben ik enorm dankbaar, hij is e redder van ons project geweest. Ook Liantis ben ik bijzonder dankbaar voor de aanhoudende steun. Maar ook de aanhoudende inzet en ondersteuning van de gebroeders Coulier van AcTvTy uit Jabbeke valt niet te evenaren. Door het televisieprogramma Helden van Hier: in de lucht moesten we alvast niet meer uitleggen wat wij precies doen.”

“Onze nominatie in de categorie Warm West-Vlaanderen ervaar ik als een applaus voor het werk dat we erin stoppen met de hele ploeg. Maar omgekeerd ook. Alle acties die het brede publiek organiseert voor ons, worden enorm hard geapprecieerd. Hoe klein het bedrag ook is, het werk dat in al die snoep- en pannenkoekenverkopen, loopwedstrijden of concerten kruipt, is onbeschrijfelijk. De cheques van die honderden weldoeners hangen in onze loods. Dit is eigenlijk de mooiste steun die de MUG-heli kan krijgen. Voor onze bevolking blijven we mensenlevens redden.”