Wordt az West Veurne een dagziekenhuis? “Geen spoed, geen materniteit, geen intensieve zorg en halfuur rijden naar dichtste ziekenhuis”

Ziekenhuis az West in Veurne heeft minder dan 250 acute bedden en dreigt daarom te transformeren tot een dagziekenhuis. Tenminste als federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) die hervorming doorvoert. Het plan zit in volle onderhandeling, maar algemeen directeur Bert Cleuren is duidelijk: “Wat dat zou betekenen? Geen spoed, geen materniteit en geen intensieve zorg. Daarvoor zouden patiënten een half uur extra moeten rijden naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Dat kan een verschil betekenen tussen leven en dood.”

Dat het ziekenhuislandschap moet hervormd worden, daarover is Cleuren het eens. De nieuwe normen die minister Vandenbroucke oplegt, zijn ingrijpend.

“az West is één van de vele ziekenhuizen in ons land die zouden omgevormd worden tot een dagziekenhuis omdat we de norm van 250 acute bedden niet halen. Een ‘acuut bed’ staat op de afdelingen chirurgie, inwendige geneeskunde, geriatrie, pediatrie en materniteit. In Veurne zijn 204 van de 234 erkende bedden acuut, dat is dus minder dan de vooropgestelde 250.”

Immense gevolgen

En dat zou voor de inwoners van de regio Veurne en Westkust immense gevolgen hebben. “Het meest ingrijpende is natuurlijk onze spoeddienst die daardoor zou verdwijnen. Momenteel krijgt die meer dan 18.000 (!) meldingen per jaar en dat aantal blijft stijgen.

De MUG-dienst voert jaarlijks ruim 1.000 interventies uit. De dichtstbijzijnde ziekenhuizen met een gespecialiseerde spoedafdeling zijn gevestigd in Oostende, Brugge en Ieper, dat is een half uur rijden van Veurne. Voor spoedeisende zorg kan die tijd een cruciaal verschil maken tussen leven en dood.”

“Maar als dagziekenhuis zouden we ook geen intensieve zorg kunnen aanbieden, de afdelingen voor meerdaags verblijf moeten schrappen, de materniteit moeten sluiten, net zoals de afdelingen psychiatrie en pediatrie. We zouden enkel nog consultaties en ingrepen kunnen doen waarbij de patiënt ’s avonds naar huis kan. Stel dat er zich een complicatie voordoet tijdens een ingreep in het dagziekenhuis en een overnachting is nodig, dan zou die patiënt moeten overgebracht worden naar het ziekenhuis in Brugge, Oostende of Ieper.”

Meer bedden?

Kan het aantal acute bedden dan niet opgedreven worden? “Het aantal erkende bedden is vast geprogrammeerd. Het zou beter zijn om te spreken over ‘verantwoorde’ bedden in plaats van ‘erkende’. Als acuut ziekenhuis hebben we een hoge bezetting en activiteit, bovendien bedienen we een ruime regio, waardoor we meer verantwoorde dan erkende bedden hebben. In die optiek halen we de norm van 250 wel.”

Op vandaag werken bij AZ West ongeveer 650 personeelsleden en ruim 100 artsen. “We blijven constructief overleggen en hopen dat de minister rekening houdt met onze verre ligging van andere ziekenhuizen. We zitten ook in een regio met veel oudere en minder mobiele mensen die zich niet zo vlot kunnen verplaatsen naar een ziekenhuis een half uur verderop. De overheid spreekt over uitzonderingen op de norm, maar het blijft voorlopig onduidelijk wat dat concreet betekent.”

“In het verleden kreeg az West al zo’n uitzondering voor de materniteit. We strijden voor het behoud van een volwaardig ziekenhuis met geplande en ongeplande zorg. De overheid mag de toegankelijkheid en de veiligheid van acute zorg niet opofferen voor een standaardnorm die geen rekening houdt met onze geïsoleerde ligging en het groot aantal patiënten. We blijven de ontwikkelingen op de voet volgen en staan in constructief overleg met de overheid.”

(GUS)