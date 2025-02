Westhoeknetwerk Jan Yperman Ziekenhuis en AZ West mislukt: “Raad van bestuur ziet het met lede ogen aan”

De pogingen van Jan Yperman Ziekenhuis en AZ West Veurne om een regionaal ziekenhuisnetwerk te vormen zijn mislukt. Volgens Philip Bolle (Vooruit) zal dat onder meer gevolgen hebben voor de zorg in JYZ. Schepen Emmily Talpe (Team Ieper) sust maar beroept zich op discretie om op de oppervlakte te blijven.

In 2023 maakten het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper en AZ West Veurne bekend dat ze één locoregionaal klinisch netwerk willen vormen, maar Philip Bolle (Vooruit) had vernomen dat het sprookje op de klippen is gelopen. “De Vlaamse beroepsinstantie zou het netwerk al tweemaal negatief hebben geadviseerd, een advies dat de bevoegde administratie ongetwijfeld zal volgen. Kortom, vanaf 1 mei is het JYZ zonder netwerk. AZ West kan terug naar het netwerk KOM (Kust, Ommeland, Meetjesland) en Ieper moet zich nu noodgedwongen wenden tot het ‘Ziekenhuisnetwerk E17’, met ziekenhuizen in Ronse, Kortrijk, Gent, Zottegem, Waregem, Izegem en Deinze. Dit staat zeer ver af van de ambities om een Westhoeknetwerk te creëren en is een aanfluiting van wat een locoregionaal klinisch netwerk moest worden.”

Hogere kosten of supplementen

Volgens Bolle moet schepen Emmily Talpe (Team Ieper) als lid van de raad van bestuur van JYZ haar verantwoordelijkheid opnemen. “Schaalvergroting is een must om financieel gezond te blijven of te worden, maar de schaalvergroting die het JYZ nu zal moeten slikken, is een bittere pil. Vergeet ook niet dat het ziekenhuis de op een na grootste werkgever is in de stad met circa 1.300 medewerkers en 130 artsen en dat hogere kosten of supplementen zullen aangerekend worden aan de patiënten om uit de rode cijfers te blijven. Mogelijk zal men beknibbelen op personeel, specialisaties en dienstverlening.”

Intense inspanningen

“Er zijn intense inspanningen geleverd om een dossier op te bouwen, een aanvraag in te dienen bij de Vlaamse Overheid én ook een goedkeuring te bekomen”, antwoordde Emmily Talpe. “Als voorzitter van het westhoekoverleg heb ik deze aanvraag aangedikt met een schriftelijk pleidooi voor een westhoeknetwerk ondersteund door alle westhoekburgemeesters. Maar ondanks een sterk dossier en een conforme aanvraag was er geen bereidheid bovenlokaal om de aanvraag goed te keuren.”

Discretie

Talpe zegt dat de netwerkkeuze momenteel wordt geëvalueerd. “De verdere stappen zijn nog in volle uitwerking en vragen discretie. Er werd mij door de directie van het Jan Yperman dan ook uitdrukkelijk gevraagd hier niet dieper op in te gaan. Laat het wel duidelijk zijn dat dit geen enkele impact heeft op de financiële gezondheid van JYZ, noch op de kwaliteit van de zorg én op de bestaande samenwerking met Veurne. Het feit dat Jan Yperman en AZ West niet in eenzelfde netwerk terechtkomen is bijzonder jammer maar het is een beslissing die gemaakt wordt door de Vlaamse overheid, niet door de raad van bestuur van Jan Yperman. Integendeel, de raad ziet dit met lede ogen aan.” (TOGH)