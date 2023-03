Wandel eens door een reuzendarm in Sint-Andriesziekenhuis

Maart is de internationale maand tegen darmkanker in in het Tieltse Sint-Andriesziekenhuis gaat dat niet onopgemerkt voorbij. In de week van 13 maart wordt in de inkomhal een reuzengrote darm met een infostandje opgesteld.

Darmkanker behoort tot de drie meest voorkomende kankers bij vrouwen én mannen. Wanneer darmkanker in een vroegtijdig stadium ontdekt wordt, heb je 90 procent kans om te genezen. Daarom zetten de maag- en darmspecialisten van het Sint-Andriesziekenhuis in op sensibilisering en preventie. Behalve de reuzendarm en de bijhorende infostand in in de inkomhal, organiseert het ziekenhuis op 15 maart een infosessie rond darmpoliepen en darmkanker.

Gastsprekers zijn dr. Steven De Coninck, dr. Chantal Baertsoen, dr. Evelyne De Decker en dr. Astrid De Zutter. De infosessie vindt plaats in het restaurant van het ziekenhuis tussen 18.30 uur en 19.30 uur. Iedereen is welkom en inschrijven hoeft niet. De dag nadien, op 16 maart, staat een wetenschappelijk symposium gepland voor huisartsen en specialisten. (SV)