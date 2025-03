Vrijwilligers AZ West in de bloemetjes voor hun inzet

Naar aanleiding van ‘de week van de vrijwilliger’ werden de vrijwilligers van het AZ West uitgenodigd op een ontbijtbuffet. De grote groep vrijwilligers werden bedankt voor hun inzet en hulp op verschillende plaatsen in het ziekenhuis. Zo kan je ze terugvinden bij het onthaal aan de kiosk, het extern transport, de koffie- en maaltijdbedeling, het openhouden van het winkeltje en ze bieden ook een luisterend oor voor de patiënten. Indien je ook graag vrijwilliger wordt in het ziekenhuis kan je contact opnemen via vrijwilligerswerk@azwest.be. (foto JTV)