Vooruit zegt dat defusie van Serruysziekenhuis Oostende 30 miljoen euro zal kosten

De defusie tussen het Serruys en het AZ Sint Jan Brugge zal Oostende 30 miljoen euro kosten. Dat beweert de Vooruit-oppositie die documenten inkeek die de scheiding berekenen. Burgemeester Bart Tommelein reageert not amused. “Onverantwoord dat ze dit doen en het ondergraaft onze onderhandelingspositie.”

Even terug in de tijd: dik twee jaar geleden besliste Oostende dat ze het Serruysziekenhuis terug wilden uit de ziekenhuissamenwerking met AZ Sint Jan (Brugge). Dat plan leidde tot de oprichting van AZ Oostende, een fusie tussen de twee Oostendse ziekenhuizen. Al snel bleek dat deze defusie met Brugge geen vlotte echtscheiding zou worden : beweringen over zorg die onttrokken zou worden en een te verwachten dure factuur van Brugge bleven de voorbije twee jaar aanslepen. Immers: Brugge wou de kosten van gemaakte investeringen in Oostende terug. Er gonsden verschillende bedragen. Vanuit Oostende zijn die nooit bevestigd omdat er nog niet definitief was afgeklopt over de kosten van de defusie.

Ingekeken

“Brugge investeerde 110 miljoen euro in Oostende en er werd ongeveer 75 miljoen euro afbetaald. Dat verschil willen ze dus terug”, schetst Vooruit-fractieleider Jeroen Soete. “We vroegen de voorbije twee jaar naar de factuur, maar kregen nooit antwoord. Ook niet op de gemeenteraad die het meerjarenplan goedkeurde waarin ze toch zouden moeten rekening houden met die factuur.” Uit de documenten die Vooruit opvroeg in het kader van openbaarheid van bestuur blijkt dat ze vanuit Brugge 33,2 miljoen euro vragen. En er raakten nog meer cijfers bekend. “Oostende stelde ook financiële experts aan en die komen uit op 29,6 miljoen euro die nog moet betaald worden. De documenten dateren van juni 2023 en bevestigen ons vermoeden. Het stadsbestuur is al maanden op de hoogte van dit bedrag maar deelt het niet mee. De begroting zal moeten herschreven worden want dit enorme bedrag heeft een invloed op de meerjarenplanning.”

Gevolgen en opties

John Crombez (Vooruit) zegt dat de schuld verhoogt. “De begroting die gestemd werd is niet correct en dat wisten ze. We hebben nu al de hoogste schuld van alle centrumsteden en dit komt er nog eens bij.” Volgens hem zijn er verschillende mogelijkheden. “Ze kunnen de 9 miljoen reserves gebruiken maar dat zal niet genoeg zijn. En ze kunnen vervolgens bijkomend lenen maar dat maakt het moeilijker voor de begroting. Een tweede piste is dat ze kijken naar extra inkomsten maar dan moeten ze dingen verkopen. Stel je voor dat ze het Serruysziekenhuis verkopen aan de privé. Een derde mogelijkheid is dat ze de positieve gesprekken met Brugge hervatten om na te gaan of er mogelijkheden zijn die de ziekenhuizen in Oostende en de begroting niet in moeilijkheden brengen.” Hij wil snel duidelijkheid. “Ze schuiven het constant voor zich uit. 2 jaar geleden verwachtte ik dat het een paar tientallen miljoenen zou kosten. Nu staat het zwart op wit in een nota van hun eigen financiële experts maar willen ze het niet zeggen.”

Burgemeester reageert

Bart Tommelein (voorzitter AZ Oostende) reageert op de uitspraken van Vooruit. “Het is totaal onverantwoord dat Vooruit cijfers op tafel legt want we zijn daarover nog in volle onderhandeling. Er staan nog geen bedragen vast maar ze zorgen er nu wel voor dat we in een zwakkere onderhandelingspositie staan. Dat is heel pijnlijk voor de Oostendenaars.” Over de berekening zegt Bart Tommelein het volgende. “Het zal niet de stad zijn die dat allemaal zal betalen. Het nieuwe ziekenhuis zal bepaalde kosten dragen en daar zullen ook inkomsten tegenover staan.” Hij verdedigt de fusie en kosten. “Steeds meer diensten verhuisden naar Brugge. We waren vast besloten dat Oostendenaars in eigen stad zouden terecht kunnen voor basiszorg. Wij vinden dat kindjes in Oostende moeten kunnen geboren worden, dat mensen met kanker of ouderen in Oostende moeten kunnen verzorgd worden. Daar staat een kostprijs tegenover.” Over de aanpassing van het meerjarenplan door de hangende factuur laat Bart Tommelein nog dit weten. “De bedragen voor investeringskosten gaan niet integraal naar de stad maar naar het AZ Oostende. Daar staan sinds 1 november ook inkomsten tegenover. In tegenstelling tot wat de socialisten nu poneren zal dit de meerjarenplanning niet fundamenteel bezwaren.”