Vijftien meldingen bij AZ Delta over omstreden fertiliteitsarts

Bij ziekenhuiskoepel AZ Delta zijn meteen na de tv-uitzending over de omstreden fertiliteitsarts Geert V. uit Torhout een tiental meldingen binnen gekomen. Dat aantal is ondertussen opgelopen tot vijftien.

Vorige week raakte bekend dat een ondertussen gepensioneerde fertiliteitsarts van het voormalige Sint-Rembertziekenhuis (nu AZ Delta, red.) in Torhout in de jaren tachtig mogelijk zijn eigen sperma gebruikte om vrouwen mee te insemineren. Eén van de kinderen die daaruit zou geboren zijn, getuigde daarover anoniem in het programma Terzake.

Na de uitzending konden mensen die mogelijk in hetzelfde geval verkeerden, zich melden bij het ziekenhuis via een speciaal telefoonnummer. Daarop kwamen voor het weekend een tiental meldingen binnen. Ondertussen is dat aantal al gestegen tot vijftien. “Het gaat zowel om donorkinderen als om moeders die behandeld geweest zijn. Wij gaan met die mensen eerst in gesprek gaan om in te schatten wat hun vragen zijn en zullen dan kijken wat we voor hen kunnen doen”, zegt Kristien Beuselinck van AZ Delta.

Bij het parket van Kortrijk loopt ondertussen een onderzoek naar de voormalige gynaecoloog. Die liet vorige week in het midden of hij inderdaad zijn eigen zaad gebruikte om vrouwen mee te insemineren. “Dit is een heksenjacht”, klonk het.