Vervollediging C-vleugel AZ Groeninge start in april, uitfasering Reepkaai-site in 2026 voorzien

In april starten de werken voor het derde luik dat de site AZ Groeninge compleet moet maken. Daarmee wordt de C-vleugel vervolledigd en zullen alle diensten gecentraliseerd zijn. De uitfasering van de site op de Reepkaai is voorzien in 2026.

Meer dan 13 jaar na de start van de eerste fase, waarmee het gloednieuwe ziekenhuis langs de E17 het levenslicht zag, komt er nu weldra een einde aan het masterplan. Bij de voorstelling, ondertussen een decennium terug, maakte de directie van AZ Groeninge duidelijk dat ze op lange termijn af wilde van de verschillende campussen die in Kortrijk verspreid lagen.

De campus Sint-Niklaas was de eerste die werd gesloten, gevolgd in 2017 door de campussen in de Loofstraat en die in de Vercruysselaan. De sluitingen en de afbraken die erop volgden, verliepen synchroon met de bouwfasen van de gigantische site aan de rand van Kortrijk. Tijdens een infomoment, georganiseerd in het Notenhof, konden omwonenden en zaakvoerders van de bedrijven in de omgeving, kennis komen maken met de gedetailleerde plannen van de derde fase. Een tiental mensen daagden op voor de uiteenzetting.

In AZ Groeninge werken 3.200 medewerkers, 250 artsen en 220 vrijwilligers. © Belga

Voorsprong op masterplan

Waar nu nog een krakkemikkige parking ligt, zal weldra een gloednieuw blok worden opgetrokken. In de loop van de maand april zal een tijdelijke parking voor de patiënten van de spoedafdeling worden voorzien, terwijl de huidige parking zal worden gesloten. In november wordt gestart met de ruwbouwwerken en voor februari 2026 zouden de laatste bouwvakkers moeten zijn verdwenen en kan het nieuwe blok in gebruik worden genomen. Op dat moment kan worden gewerkt aan de verhuis van de campus Reepkaai, waardoor men enkele jaren voorsprong zal krijgen op het oorspronkelijke masterplan.