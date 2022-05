Vakbonden voeren actie voor het behoud van het publiek karakter van AZ Sint-Jan in Brugge: “Fusie ja, privatisering neen!”

Op 31 mei zullen de drie vakbonden van de openbare sector actie voeren aan het AZ Sint-Jan in Brugge. Ze willen daarmee het duidelijk signaal geven dat het publieke karakter van het ziekenhuis gevrijwaard moet blijven bij een eventuele fusie met het AZ Sint-Lucas.

“Na de defusie en privatisering van de campus Henri Serruys Oostende willen we niet dat het in Brugge dezelfde richting uitgaat met het – dankzij het openbare karakter – toegankelijke en kwalitatief heel hoogstaande zorgaanbod van het AZ Sint-Jan”, zegt Johan Beernaert, secretaris van het ACV Openbare Diensten.

Kort samengevat, luidt de boodschap van de vakbonden: “Fusie met AZ Sint-Lucas: ja, privatisering: neen.”

Druk

“De druk om de openbare zorg- en welzijnssector te privatiseren neemt toe. De privatiseringsdrang van de Vlaamse Regering is ongezien. Ook in Brugge zwengelen de geruchten over een nakende fusie met AZ St Lucas aan”, zegt Alexander Haesaert van vakbond ACOD.

“AZ Sint-Jan is het enige openbare ziekenhuis van onze provincie. Het is mede dankzij deze publieke structuur en het innovatief referentiebeleid dat het ziekenhuis AV staat waar het vandaag is. AZ Sint-Jan is een referentie in de hele regio en zelfs daarbuiten. De sterkte van het openbare ziekenhuis is de kwaliteit van de zorg, de toegankelijkheid en betaalbaarheid voor elke patiënt.”

“Privatisering van de zorg is sowieso nadelig voor de werknemers én de patiënten: niet de zorg maar de winst komt centraal te staan. De vakorganisaties zijn niet tegen een fusie, maar vooral voor het behoud van het publiek karakter”, luidt de boodschap van de vakbonden.

Zwarte bladzijde

De beslissing van het stadsbestuur van Oostende om campus Henri Serruys uit het AZ Sint-Jan AV te trekken en te privatiseren met het AZ Damiaan noemt Els Joris van vakbond VSOA een zwarte bladzijde in de geschiedenis van het AZ Sint-Jan: “We willen niet dat in Brugge dezelfde beslissing wordt genomen.”

De vakorganisaties plannen op 31 mei een actie aan de ingang van het ziekenhuis AZ Sint-Jan. “Deze actie is geen actie tegen, maar voor ons ziekenhuis en heeft de bedoeling de werknemers, bezoekers en patiënten te sensibiliseren. ’s Morgens van 6 tot 8.30 uur delen we pamfletten uit aan het personeel en de bezoekers. Tussen 11 en 13 uur trakteren we de personeelsleden op een ijsje”, besluit Els Joris.