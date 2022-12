Vakbonden van AZ Sint-Jan Brugge hekelen het politiek gekibbel over de ziekenhuisfusie maar blijven lijnrecht staan tegenover directie AZ Sint-Lucas

De drie vakbonden van het AZ Sint-Jan in Brugge roepen de politici op om te stoppen met kibbelen, maar kanten zich tegen een privatisering van dit publiek ziekenhuis. In het infoblad van het AZ Sint-Lucas laat algemeen directeur Nico Dierickx dan weer optekenen dat zijn ziekenhuis enkel een fusie wenst onder de noemer van een publieke vzw.

Alexander Haesaert (ACOD, Johan Beernaert (ACV) en Jurgen Andries (VSOA) hebben deze week een communiqué verspreid, waarin ze zich vragen stellen omtrent de berichten rond de “vechtscheiding” in Oostende en het “gedwongen huwelijk” in Brugge.

Enige openbaar ziekenhuis

“Het AZ Sint-Jan AV is nog het enige openbare ziekenhuis van onze provincie. Het ziekenhuis van het jaar 2022 is een referentie in de hele regio en ver daarbuiten. De sterkte van dit openbare ziekenhuis is de kwaliteit van de zorg, de toegankelijkheid en betaalbaarheid voor elke patiënt. Waarom dan een structuur/werking van een goed functionerend ziekenhuis veranderen? Waarom dan een openbaar ziekenhuis privatiseren?”, zeggen de woordvoerders van de drie vakbonden.

De vakorganisaties hebben reeds op 31 mei 2022 actie gevoerd aan het AZ Sint-Jan, campus Brugge. De boodschap was toen duidelijk: ‘fusie Ja, privatisering Neen!” Alexander Haesaert verduidelijkt : “We hebben toen gewezen op de foute beslissing van het stadsbestuur van Oostende om campus Henri Serruys uit het AZ Sint-Jan AV te trekken en te privatiseren met het AZ Damiaan. We hebben toen gewaarschuwd om in Brugge niet dezelfde foute beslissing te nemen.”

Geen commercieel gegeven

“We zijn zeker niet tegen een fusie met andere ziekenhuizen, maar voor ons dient het openbaar karakter van het AZ Sint-Jan AV of fusieziekenhuis gegarandeerd te worden”, vult Johan Beernaert aan. “Het AZ Sint-Jan AV kent een rijke geschiedenis en is al vele jaren in openbare handen. Zorg is geen commercieel gegeven waarbij men maximaal winst moet maken op de rug van patiënten. Zorg is een basisrecht voor iedere persoon. Dit basisrecht wordt gegarandeerd door openbare ziekenhuizen.

“We hebben met verbazing gelezen en gehoord hoe de afgelopen week politici in Oostende en Brugge het AZ Sint-Jan AV gebruiken voor hun agenda. De ene rond de defusie, de andere rond de fusie met het AZ Sint-Lucas”, stelt Jurgen Andries. “In Oostende wordt met modder gegooid naar het AZ Sint-Jan AV en zijn bestuurders. Ze zouden campus Henri Serruys leegroven en niet meewerken aan de scheiding!”

Intimidatie

“Men deinst er zelfs niet voor terug om de directeur en de bestuurders van het AZ Sint-Jan AV persoonlijk te dagvaarden. Dit gebeurt dan nog met het belastinggeld van de Oostendse bevolking. Dergelijke initiatieven zijn ongezien en zelfs pure intimidatie. Zoiets draagt niet bij tot een sereen overleg! De onderhandelingen over de overdracht van het personeel en een personeelsstatuut voor het nieuw personeel moeten immers nog starten.”

Ook in Brugge dreigt het volgens Johan Beernaert de verkeerde kant op te gaan: “Ook daar wordt er gebekvecht over een eventuele fusie tussen de Brugse ziekenhuizen. En ook hier wil men de weg van privatisering bewandelen. Maar een ultimatum stellen in zo’n complex dossier hoeft echt niet.”

Spiergerol

“Heeft iemand van de politici rekening gehouden met wat de duizenden personeelsleden van het ziekenhuis hierover moet denken?”, vraagt Alexander Haesaert zich af. “Denkt men echt dat het spiergerol en stoerdoenerij indruk maakt op het personeel? Helemaal niet, het personeel heeft hieraan geen boodschap maar wenst zekerheid over hun personeelsstatuut en het voortbestaan van het AZ Sint-Jan AV als sterk openbaar ziekenhuis.”

Ondertussen hebben voorzitter Frank Lippens en algemeen directeur Niko Dierickx van het AZ Sint-Lucas in ‘infoflash’, het personeelsblaadje van het Assebroekse ziekenhuis, hun standpunt uit de doeken gedaan: “Een fusie is maar mogelijk onder twee uitdrukkelijke voorwaarden: binnen een juridische entiteit onder de vorm van een publieke vzw en geen Autonome Vereniging. Bovendien, wensen wij binnen het bestuur van het nieuwe, gefuseerde ziekenhuis een 50/50 verhouding naar mandaten toe.”

Publieke vzw

Met andere woorden, niet alleen politici maar ook vakbonden en ziekenhuisdirectie bekvechten over de fusie en over statuten. Of is een publieke vzw verteerbaar voor de vakbonden? Alexander Haesaert is formeel: “We wensen geen vzw. Er heerst wat spraakverwarring rond de term ‘vzw met openbaar karakter’. Dat is geen publiek statuut. Van zodra je een vzw opricht, krijgt je nieuw, gefuseerd ziekenhuis een privaat karakter. Voor ons is de enige optie bij een fusie het voortbestaan van de Autonome Verenigng (AV).