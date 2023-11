Trieste statistiek: nergens meer wanhoopspogingen dan in West-Vlaanderen

In geen enkele andere provincie noteren de spoeddiensten meer pogingen tot suïcide dan in onze provincie. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek van de UGent. Ook in het aantal effectieve zelfdodingen staat onze provincie aan kop.

De Eenheid voor Zelfmoordonderzoek van de universiteit Gent registreert en analyseert elk jaar de effectieve zelfdodingen en de pogingen daartoe in een lijvig rapport. Uit een studie die in juli bekend gemaakt werd, bleek al dat West-Vlamingen van alle Vlamingen het meeste kans lopen om te sterven door zelfmoord. In 2021 stierven in onze provincie per honderdduizend inwoners 17,7 mensen aan de gevolgen van een wanhoopsdaad. Het Vlaams gemiddelde lag toen op 14,7.

Uit een nieuwe publicatie van de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek blijkt nu dat ook het aantal wanhoopspogingen aanzienlijk hoger ligt in West-Vlaanderen dan in andere provincies. Dat blijkt uit de gegevens van de spoeddiensten van zeven ziekenhuizen: het AZ Sint-Lucas in Brugge, het AZ Damiaan in Oostende, het AZ Groeninge in Kortrijk, het Ieperse Jan Ypermanziekenhuis, OLV van Lourdes in Waregem, AZ Delta in Roeselare en Menen en het AZ Sint-Andries in Tielt.

Per honderdduizend inwoners ligt het Vlaams gemiddelde op 130 mensen die in 2022 een wanhoopspoging ondernamen. In zowat alle West-Vlaamse ziekenhuizen die hun cijfers doorgaven, ligt dit cijfer hoger. Vooral in het Jan Ypermanziekenhuis is het cijfer – 201 pogingen per honderdduizend inwoners – opvallend hoger. Alleen het AZ Delta Roeselare/Menen scoort met 114 lager dan het Vlaams gemiddelde.

Ook wanneer we de cijfers niet per mens, maar per poging bekijken, scoort West-Vlaanderen slecht. In 2022 waren er per honderdduizend inwoners maar liefst 159 wanhoopspogingen. Dat is een stuk hoger dan in andere provincies, maar – zo waarschuwt de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek – het vergelijken van provincies met elkaar is een heikele onderneming. Zo namen er aanzienlijk minder ziekenhuizen uit Antwerpen en Limburg deel aan de studie, zodat het beeld enigszins vertekend kan zijn.

Er is ook positiever nieuws. De cijfers van de West-Vlaamse ziekenhuizen zitten in dalende lijn in vergelijking met 2020. Vooral in het OLV van Lourdes in Waregem (-11,6 procent) en zeker in het AZ Sint Andries in Tielt (-27 procent) is de daling aanzienlijk. “Het is hoopvol te zien dat de evolutie op langere termijn een dalende trend laat zien in suïcidepogingen. Dit is gelijkend aan de dalende cijfers in suïcide die zijn vastgesteld. We moeten voorzichtig zijn met causale verbanden te leggen maar het is hoopgevend om deze dalende cijfers te zien en toont aan dat we vooral verder hard moeten blijven inzetten op preventie”, zegt professor Gwendolyn Portzky van de UGent.