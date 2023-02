Tourlamain schenkt pruiken en haarwerken aan de oncologische afdeling van AZ Sint-Lucas

De bekende Brugse kapper en pruikenmaker Franky Tourlamain, die eind vorig jaar na maar liefst 57 jaar met pensioen ging, schonk zijn resterende stock pruiken en haarwerken aan de kankerafdeling van het AZ Sint-Lucas in Brugge. Daar kunnen ze die goed gebruiken voor de patiënten die vaak aan tijdelijk haarverlies lijden.

Een en ander werd in gang gezet door Sandy De Gryse, oncologisch verpleegkundige in het ziekenhuis AZ Sint-Lucas. Sandy kent kapper Franky Tourlamain persoonlijk en las in de krant over zijn pensioen. “Wie neemt er mijn enorme stock met pruiken en toupetjes over?”, vroeg kapper Franky zich in de krant af.

Mutsjes

“Daarop schoot Sandy onmiddellijk in actie en ze nam contact op met de kapper”, vertelt Nathan Vandendriessche, communicatieverantwoordelijke bij AZ Sint-Lucas.

“In het oncologisch dagziekenhuis zijn we steeds blij met pruiken. Het is ook daar dat ze nu beheerd worden. Veel chemotherapiebehandelingen hebben immers als bijwerking tijdelijk haarverlies. Intussen zijn er al twee patiënten blij mee gemaakt.”

De overgedragen stock van Franky Tourlamain bestaat uit een 200-tal pruiken met daarnaast ook heel wat mutsjes, bandana’s en andere hoofdbedekkingen. Dit samen ter waarde van 8.000 euro. Bedoeling van het AZ Sint-Lucas is om die in de eerste plaats te voorzien voor mensen die het, vaak ook door hun ziektebehandeling, financieel iets moeilijker hebben. Een pruik kan immers behoorlijk duur zijn.

Kwaliteit

“De goedkoopste synthetische pruiken starten aan 450 euro, maar de prijzen kunnen sterk oplopen tot wel meer dan 1.000 euro. Er zijn immers heel wat verschillen in kwaliteit”, klink het nog bij AZ Sint-Lucas.

“De patiënten kunnen voor een behandeling met tijdelijk haarverlies hiervoor 180 euro terugkrijgen. Daarnaast draagt de hospitalisatieverzekering ook een deel bij, afhankelijk van de verzekering.”