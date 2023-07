Toegenomen drukte op spoedgevallendiensten leidt tot innovatieve samenwerking tussen AZ Zeno en huisartsenwachtpost in Knokke

AZ Zeno en de huisartsenwachtpost van AZ Zeno in Knokke-Heist zijn verheugd om een belangrijke, nieuwe samenwerking aan te kondigen als reactie op de toenemende drukte op spoedgevallendienst. De afgelopen jaren is het aantal aanmeldingen op spoedgevallendiensten in België gemiddeld met 14% gestegen, AZ Zeno is hierin geen uitzondering.

Hoewel het aantal aanmeldingen in heel België stijgt, kan een aanzienlijk deel van deze gevallen niet als dringende medische noodgevallen worden bestempeld, maar eerder als ‘onverwachte zorg’. Aan de andere kant zijn spoedgevallendiensten steeds beter georganiseerd om dringende zorg op te vangen, met artsen die specifiek zijn opgeleid in urgentiegeneeskunde. Spoedartsen volgen tegenwoordig een zesjarige opleiding na hun basis geneeskundeopleiding, met bijzondere aandacht voor de behandeling van kritieke patiënten, traumagevallen en urgenties bij kinderen.

“Deze georganiseerde aanpak en specifiek opgeleide artsen zijn ideaal voor de behandeling van dringende problemen, maar steeds minder geschikt voor de niet-dringende ‘onverwachte zorg’. Om dit op te lossen, is het concept van huisartsenwachtposten geïntroduceerd”, aldus dr. Emanuel Van Hoecke, medisch directeur AZ Zeno.

Samenwerking

Sinds 2017 is er een huisartsenwachtpost gevestigd bij de spoedgevallendienst van AZ Zeno. Patiënten met medische problemen die niet kunnen wachten tot hun eigen huisarts weer beschikbaar is, kunnen terecht bij de huisartsenwachtpost. “Een strikte scheiding tussen patiënten die thuishoren op de spoedgevallendienst en patiënten die het best geholpen kunnen worden op de huisartsenwachtpost is moeilijk te maken. Daarom slaan de huisartsenwachtpost en spoedgevallendienst van AZ Zeno de handen in elkaar”, aldus dr. Stephanie D’hollander, urgentiearts AZ Zeno.

“Voorbeeld in de zorgsector”

Bij binnenkomst van elke patiënt zal er een centrale triage plaatsvinden door een speciaal opgeleide triageverpleegkundige van de spoedgevallendienst. “De verpleegkundige zal beslissen welke arts het meest geschikt is om het probleem aan te pakken: de urgentiearts of de huisarts van dienst. Het doel is om patiënten met ongeplande, acute medische problemen op het juiste moment door de juiste zorgverlener te laten behandelen”, zegt Lieve Germonprez, coördinator huisartsenwachtpost.

AZ Zeno en de huisartsenwachtpost kijken beiden uit naar deze intensieve samenwerking. “Als pioniers in Vlaanderen zetten we met deze nieuwe stap een voorbeeld in de zorgsector”, besluit dr. Emanuel Van Hoecke.