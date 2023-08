Tijdelijk geen consultaties in Jan Yperman Ziekenhuis in Poperinge na brand

Het gebouw van de polikliniek in de Oostlaan in Poperinge is tijdelijk gesloten na een zware brand donderdagnacht. Er zijn al tot eind volgende week geen consultaties mogelijk.

Door de brand is het gebouw zwaar beschadigd. De polikliniek liep waterschade op, ook de vleugels die aan vzw De Lovie worden verhuurd. Dat is een instelling voor personen met een handicap. “De poets- en herstellingswerken zijn opgestart en het is nog niet duidelijk hoe lang die gaan duren”, klinkt het. “Er zijn al tot eind volgende week geen consultaties mogelijk.”

In normale omstandigheden doen de specialisten van het Jan Yperman Ziekenhuis consultaties en onderzoeken in de polikliniek. Huisartsen kunnen hun patiënten ook doorverwijzen.

Technisch defect aan spelconsole

De brand werd veroorzaakt door een technisch defect aan een spelconsole. Alle 54 bewoners werden preventief naar het ziekenhuis gebracht met lichte rookintoxicatie, maar niemand raakte gewond.