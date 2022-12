Steeds meer mensen naar het ziekenhuis met kleine kwaaltjes: “Kom niet naar de spoed met een verkoudheid aub”

2022 was een druk jaar op de West-Vlaamse spoeddiensten. Zelfs drukker dan voor de coronacrisis. Opvallend: steeds meer mensen kloppen aan met eenvoudige symptomen, waarmee ze eigenlijk naar de huisarts horen te stappen. “Dat gaat van een simpele verzwikte enkel tot buikpijn of een zware verkoudheid. Dat zorgt voor heel wat extra druk op het personeel.”

De spoeddiensten van de West-Vlaamse ziekenhuizen kregen dit jaar gemiddeld 10 tot zelfs 25 procent meer aanmeldingen dan in 2021. “Het leven herneemt weer zijn gewone gang. We zien opnieuw meer sportblessures, verkeersongevallen, enzovoort. Zelfs meer dan voor corona”, zegt dokter Carine Vandycke, diensthoofd spoed van AZ Sint-Jan in Brugge.

Wat vooral opvalt, is dat het aantal mensen met eenvoudige symptomen of letsels op de spoeddiensten toeneemt. Dat is het geval bij ziekenhuisgroep AZ Delta (Roeselare, Menen, Torhout), AZ Damiaan in Oostende, AZ Sint-Lucas in Brugge en de Sint-Jozefskliniek in Izegem. “Dat gaat over verkoudheden, verstuikte enkels, buikpijn, braken en diarree, tandpijn, blauwe teennagels of gewoon voor pijnstilling. Die patiënten kunnen perfect terecht bij een huisarts, maar kloppen toch bij ons aan”, vertelt dokter Jelle Swinnen, diensthoofd spoed van AZ Delta in Rumbeke.

Meer werkdruk

Steve Lervant, directeur zorg in de Sint-Jozefskliniek in Izegem, merkt dat er vooral meer mensen buiten de kantooruren of in het weekend langskomen. “Wellicht heeft dat te maken met het feit dat artsen nu buiten hun werkuren minder goed bereikbaar zijn. Vroeger maakten die soms een uitzondering, maar nu is dat veranderd.”

“We mogen het de patiënten niet kwalijk nemen. Zij zoeken gewoon hulp. Bij de spoeddienst is de drempel voor hen niet zo groot, maar het zorgt wel voor een extra werkdruk bij ons. En dan komt er nog eens een hoop extra papierwerk bij kijken”, vult dokter Swinnen aan. “Mensen stappen misschien iets vlugger naar de spoeddienst, omdat ze het gevoel hebben nergens anders terecht te kunnen”, oppert Noël Cierkens, directeur van het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis in Waregem.

Het tekort aan huisartsen in onze provincie speelt een rol, al ziet Carine Vandycke van AZ Sint-Jan ook een andere reden voor de extra drukte. “Patiënten willen steeds vlugger geholpen worden en hebben weinig geduld. Als ze al drie weken kampen met een probleem en dan eindelijk de huisarts bellen, willen ze meteen geholpen worden, ook al is die huisarts bijvoorbeeld niet vrij meer. Dan worden ze ongeduldig en komen ze naar ons.”

Huisartsenwachtpost

Opvallend: AZ West in Veurne merkt geen toename van spoedmeldingen met eenvoudige symptomen, ondanks het grote huisartsentekort in de regio. “We hebben vlakbij een huisartsenwachtpost, waar mensen in het weekend en buiten de kantooruren terechtkunnen. Personen met niet-dringende zaken kloppen eerst daar aan. Als het dan echt nodig is, worden zij doorverwezen naar de spoeddienst. Zo kunnen we samen met de huisartsen de perfecte zorg voorzien”, klinkt het.

Een huisartsenwachtpost kan dus een goede barrière vormen. Maar of dat dé oplossing is, valt nog af te wachten. Bij AZ Damiaan in Oostende was er dit jaar ondanks de komst van een huisartsenpost iets verderop in de stad een toename van patiënten die rechtstreeks bij de spoed aankloppen met kleine kwaaltjes.

In Rumbeke is de huisartsenwachtpost nog in aanbouw. “We zullen samenwerken met lokale huisartsen om de patiëntenstroom te verdelen tussen de wachtpost of spoeddienst. Het is een stap in de goede richting, maar dat dit een groot verschil zal maken, denk ik voorlopig niet”, besluit Jelle Swinnen van AZ Delta.