Spoeddiensten houden hart vast voor oudejaar: “We hopen dat mensen hun gezond verstand gebruiken”

Door de vele luchtweginfecties is het erg druk op de West-Vlaamse spoeddiensten. En dan moet het ergste nog komen: oudejaarsavond zorgt traditioneel voor een pak extra aanmeldingen op de spoed. Door ongevallen met oestermessen en gebroken glazen, maar vooral door overmatig alcoholgebruik. “We hopen dat de mensen hun gezond verstand gebruiken.”

De eindejaarsperiode op onze spoeddiensten was nog nooit zo druk als dit jaar. “In de kerstperiode kwamen op een dag tijd 156 mensen langs op de spoeddienst in Rumbeke. Dat is hallucinant”, klinkt het bij hoofdverpleegkundige David Valcke van AZ Delta. De ziekenhuizen krijgen vooral te maken met luchtweginfecties als RSV, maar ook de griep en uiteraard het coronavirus maken mensen nog altijd ziek.

“Veel heeft ook te maken met het feit dat de eerstelijnszorg in deze periode moeilijker bereikbaar is. Huisartsen nemen vrijaf. Daarom komen mensen ook steeds vaker naar de spoed met symptomen, die er niet passen zoals buikpijn of een verstuikte enkel. Als de pijn erg of acuut is, zijn mensen bij ons zeker welkom. Maar we zien dat steeds minder mensen een dafalgan nemen en een dagje wachten om uit te zieken”, vertelt hoofdverpleegkundige Karel Decaluwé van de spoeddienst van AZ Groeninge in Kortrijk.

“Tussen 18 en 20 uur krijgen we klassiek iemand over de vloer die met een oestermes in zijn hand heeft gesneden”

De spoeddiensten houden dan ook hun hart vast voor oudejaar. Dat is traditioneel een avond met veel extra aanmeldingen. “Tussen 18 en 20 uur krijgen we klassiek iemand over de vloer die met een oestermes in zijn hand heeft gesneden. En er zijn ook altijd wel ongelukken met vuurwerk of gebroken glazen tijdens de afwas”, zegt Karel Decaluwé.

Den drank is den duvel

De grootste pretbederver is echter alcohol. Drank zorgt tijdens normale weekends al voor snijwonden en vechtpartijen, maar bij oudejaar komt daar nog een schepje bij. “Er komen dan veel mensen langs door overmatig alcoholgebruik. We geven die mensen dan een infuus voor het vocht en laten ze ontnuchteren”, zegt Cynthia Castryck, verpleegkundige bij AZ West in Veurne. “Dat zorgt voor veel extra werk en tijdverlies, want vaak zijn dat niet de gemakkelijkste patiënten. Ze vragen veel aandacht: ze zijn koppig, proberen weg te lopen, vallen en worden dan opnieuw binnengebracht.”

“Dit jaar kunnen mensen voor het eerst weer vieren zonder enige beperking, waarschijnlijk zal er nog wat knaldrang over zijn”

Ook in het verkeer is den drank den duvel. “We raden mensen absoluut aan om onderling een BOB aan te duiden of ander vervoer te zoeken”, zegt Steve Lervant, directeur zorg van de Izegemse Sint-Jozefskliniek. “Mensen kunnen voor het eerst weer vieren zonder ook maar enige beperking”, houdt Karel Decaluwé zijn hart vast. “Na twee jaar niet uitgaan of dansen op oudejaar, zal er waarschijnlijk nog wat knaldrang over zijn. Maar we hopen dat de mensen hun gezond verstand gebruiken.”

Extra personeel

Bij AZ Groeninge in Kortrijk en AZ Damiaan in Oostende zetten ze extra personeel in. “Het is nu al het derde jaar dat we dat doen, want we weten dat het dan drukker is dan tijdens een gewoon weekend. Het is beter voor de patiënten, want we kunnen de piek beter opvangen en het is ook beter voor ons eigen personeel, want dan blijft het voor hen haalbaar”, klinkt het. “Bij grote evenementen zetten we normaal gezien extra mensen in ter plaatse. Maar op 31 december zijn alle feesten zo verspreid dat we dat onmogelijk kunnen doen en alles moeten centraliseren op de spoeddienst.”

De andere ziekenhuizen volgen het voorbeeld van hun collega’s in Kortrijk en Oostende niet. Extra mensen inzetten is vaak niet mogelijk. “Gelukkig hebben we dit jaar geen grote uitval van personeelsleden. De afgelopen twee jaren was het echt puzzelen door de quarantainemaatregelen, maar dit jaar valt dat goed mee”, zegt David Valcke van AZ Delta. De meeste spoeddiensten worden via de stadsdiensten of de politie wel op de hoogte gebracht van feestjes in de buurt. “Het is belangrijk dit te weten en op de hoogte te zijn, maar daarmee weten we nog niet exact wat de nacht gaat brengen”, zegt Evi Steen, spoedarts bij AZ Sint-Jan in Brugge.

“De politie en stadsdiensten brengen ons op de hoogte van eventuele evenementen, maar daarmee weten we nog niet wat de nacht zal brengen”

De feestdagen zullen wellicht nog enkele weken voelbaar zijn in het ziekenhuis. “Families hebben elkaar de afgelopen dagen volop bezocht en ook mogelijks besmet. We verwachten dat deze drukte nog twee weken zal aanhouden. Na de vakantie zal het waarschijnlijk stabiliseren”, besluit spoedhoofdarts Emanuel van Hoecke van AZ Zeno in Knokke-Heist.