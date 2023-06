Sint-Jozefskliniek trekt met twintig personeelsleden naar non-profit betoging in Brussel

Een twintigtal werknemers van de Sint-Jozefskliniek in Izegem hebben dinsdag deelgenomen aan een nationale betoging in Brussel. De drie vakbonden eisen er extra geld voor een sector die nog altijd kampt met wachtlijsten en toenemende personeelstekorten.

Het gaat om de tweede nationale betoging dit jaar, na een eerdere actie in januari. Ook de Sint-Jozefskliniek stuurde een delegatie. “We zijn met 23 collega’s naar Brussel getrokken”, vertelt vakbondsman Filip Nuyttens (ACV Plus). “Een stuk minder dan de vorige keer, maar met onze groep mogen we toch onze voet naast de grotere omliggende ziekenhuizen plaatsen. Waar ontgoocheling ook de actiebereidheid remt, want de overheid wil niet in gesprek gaan met de vakbonden. Dit keer zijn er aanwezigen van het operatiekwartier, het chirurgisch dagziekenhuis en de chirurgie-afdeling, waar de werkdruk extra hoog is.”

Zondagsdienst

Bij afwezigheid van het personeel dat naar Brussel trok is in het Izegemse ziekenhuis wel de permanentie verzekerd en geldt er een zondagsdienst. “Toch vinden we het niet leuk om artsen en patiënten ‘lastig te vallen’ met onze actiedag”, zegt Filip. “Toch blijven we ijveren voor een dertiende maand, extra centen voor onregelmatige weekends, feestdagen en nachtwerk. De extra handen moeten nog naar de sector gelokt worden. Zonder opstart van onderhandelingen tekenen we in september terug present op een nieuwe betoging in Brussel.” (VADU)