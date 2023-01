Sint-Jozefskliniek ruilt MUG voor Paramedisch Interventieteam

De Sint-Jozefskliniek stopt met het MUG-vervoer en ruilt die vanaf 1 februari in voor een Paramedisch Interventieteam. Doel is om het aanbod van het medisch vervoer uit te breiden.

Een Paramedisch Interventieteam (PIT) is een ziekenwagen met een gespecialiseerde spoedverpleegkundige aan boord die ook bij ernstige ongevallen patiënten kan behandelen. Hij vervangt in Izegem de MUG (Mobiele Urgentie Vervoer-nvdr), die enkel tijdens weekdagen overdag kon uitrukken.

“De MUG-dienst blijft meer en meer voorbehouden voor grotere ziekenhuizen”, zegt directeur Zorg Steve Lervant. “De inzet van PIT zien we dan ook niet als een besparing, maar net als het beter uitstippelen van dringende medische zorg. De MUG was enkel op weekdagen tussen 7 en 19 uur beschikbaar. De PIT die we nu voorzien zal de klok rond, 7 dagen op 7, beschikbaar zijn.”

Net als een klassieke ambulance wordt het PIT door hulpcentrum 112 uitgestuurd. “Ze houdt het midden tussen de ambulance en een MUG”, weet spoedarts Stefan Vandecandelaere.

“Ze heeft tot doel het aanbod inzake medisch vervoer uit te breiden. Het team komt meestal tussen bij dringende medische interventies die levens- of orgaanbedreigend kunnen zijn. Onderzoek heeft geleerd dat in heel wat gevallen de tussenkomst van PIT volstond waar er voorheen een MUG voor werd uitgestuurd. Op die manier blijft de MUG voorbehouden voor de meest ernstige medische noodgevallen.”

Straal van 20-25 km

In Izegem blijft naast het PIT ook de klassieke ambulance nog beschikbaar, zij het enkel op weekdagen overdag, voorzien door brandweerzone Midwest.

“De verpleegkundige die deel van een PIT uitmaakt beschikt over een bijzondere beroepstitel in de intensieve zorg en dringende geneeskundige hulpverlening. De arts delegeert handelingen, die in een procedurehandboek beschreven staan.”

Het Paramedisch Interventieteam in Izegem kon gerealiseerd worden dankzij het stadsbestuur, de brandweerzones Midwest en Fluvia, de FOD Volksgezondheid en de Sint-Jozefskliniek. De wagen zal uitrukken in een gebied van 20 tot 25 kilometer rond het ziekenhuis. (vadu)