Sint-Jozefskliniek in Izegem doet beroep op artificiële intelligentie bij darmonderzoeken

Sinds 1 augustus gebruiken de artsen van de dienst maag-darm-leverzieken in de Sint-Jozefskliniek artificiële intelligentie bij darmonderzoeken (coloscopie). “Met die nieuwe techniek kunnen we nog beter poliepen in de dikke darm opsporen waardoor bet risico op darmkanker nog verkleint”, zeggen de artsen.

Dokters Katrien Vandenbroucke, Katrien Dejaegher en Hannes Vanwynsberghe van de dienst maag-darm-leverziekten van de Sint-Jozefskliniek in Izegem maken sinds 1 augustus gebruik een nieuw toestel waarbij ze artificiële intelligentie kunnen gebruiken bij de screening naar dikke darmkanker en het opsporen van poliepen.

Risico verminderen

“Wij bekijken als arts nauwkeurig de dikke darm en gelijktijdig kijkt de computer (het nieuwe toestel of processor) mee om hele kleine poliepen en poliepen, die soms moeilijk te zien zijn met het menselijke oog, toch te detecteren. Wetenschappelijke onderzoek toont aan dat met behulp van artificiële intelligentie nog meer poliepen kunnen gedetecteerd worden. Door deze poliepen vroegtijdig op te sporen, vermindert het risico op dikke darmkanker.”

“We zetten daarmee ook in op de preventie van darmkanker. In het ziekenhuis hebben we twee kamers waar we een coloscopie kunnen uitvoeren en in beide kamers staat nu zo een toestel artificiële intelligentie. We zijn daarmee de eerste endoscopiedienst in de ruime regio die volledig uitgerust is met die nieuwe techniek.”

Investering

Dikke darmkanker is de tweede meest voorkomende kanker in België”, zeggen de artsen. “De nieuwe techniek is volledig kosteloos voor de patiënt. Het ziekenhuis doet die investering van 100.000 euro omdat de directie en wij overtuigd zijn dat het de kwaliteit en de betrouwbaarheid van onze onderzoeken verder verbetert.”

“Momenteel is het nog niet mogelijk om met artificiële intelligentie onderscheid te maken tussen goedaardige en potentieel kwaadaardige poliepen. Indien er nieuwe technologie ontwikkeld wordt, zal onze dienst verder investeren om een zo optimaal mogelijke zorg voor onze patiënten te garanderen.”

(IB/foto FM)