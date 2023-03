Sint-Andriesziekenhuis neemt nieuwe vierarmige operatierobot Hugo in gebruik

In het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt beschikken de chirurgen sinds kort over een nieuwe vierarmige robot met een prijskaartje van ruim twee miljoen euro. Tielt is pas het derde ziekenhuis in België waar de Hugo™ RAS gebruikt wordt.

In het verleden was de inzet van chirurgische robots voor veel ziekenhuizen erg moeilijk door de hoge kosten. Ze waren meestal slechts beschikbaar in één operatiekamer en gebouwd voor een beperkt aantal operaties. “De Hugo™ RAS is echter ontworpen voor een breed scala aan minimaal invasieve ingrepen”, zegt Alicia Degroote van leverancier Medtronic. “Dankzij de modulaire opbouw met vier beweeglijke armen, en een verbeterde en gedetailleerde 3D-visualisatie op het scherm, kunnen operaties met deze robot met nog meer precisie worden uitgevoerd. Het gebruik van de vier armen (het gaat om een camera-arm en drie armen met instrumenten, red.) is weliswaar een bijkomende complexiteit en vraagt een grondige opleiding van de chirurg.”

urologische en abdominale ingrepen

De robot zal in eerste instantie ingezet worden voor urologische en abdominale ingrepen. “Op termijn willen de we robot ook inschakelen voor gynaecologische ingrepen en algemene heelkunde”, weet uroloog Wouter Marchand. Hij heeft al heel wat ervaring met robotchirurgie onder de gordel, net als zijn collega Pieter Jan Elshout. “In 2006 had ik ook al de eer om voor het eerst met een andere robot te werken in AZ Delta en het is bijzonder fijn dat we hier vandaag in Tielt opnieuw die eer hebben.”

toekomstgerichte visie

Behalve Pieter Jan Elshout en Wouter Marchand zullen ook Mariëtte van den Heuvel, Peter Lissens, Sébastien Strypstein en Mehrdad Biglari de nieuwe robot gebruiken. “Met deze investering onderschrijven we onze toekomstgerichte visie, om zo een nog betere zorg te bieden aan de patiënten”, aldus nog algemeen directeur Peter Lauwyck. “Bovendien hebben we ook de nodige kennis en kunde in huis om die robot optimaal te gebruiken, waardoor we als regionaal ziekenhuis niet onder moeten doen voor grotere ziekenhuizen. Na OLV Ziekenhuis Aalst en AZ Sint-Jan Brugge-Oostende, is het Sint-Andriesziekenhuis het derde ziekenhuis in België dat over deze Hugo™ RAS beschikt.” (SV)