Sint-Andriesziekenhuis in Tielt zag aantal bevallingen in 2022 stijgen: “Bewijs van belang materniteit”

Terwijl de algemene trend van het aantal bevallingen in 2022 een daling weergeeft, is deze in het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt in stijgende lijn. Opnieuw slagen ze erin om meer bevallingen te behalen dan het jaar ervoor. Hoofdvroedvrouw Anja Van D’huynslager blikt alvast tevreden terug op het bevallingsjaar 2022.

“We kijken natuurlijk heel positief terug op 2022 aangezien we met onze 553 bevallingen opnieuw gestegen zijn in aantal met het jaar ervoor. We mochten ook enkele nieuwe vroedvrouwen en artsen verwelkomen die ons team een positieve vibe geven. Ook zijn er drie vroedvrouwen van ons team zelf mama geworden. Het blijft toch iets speciaals om je eigen collega’s in de watten te leggen.”

Met een stijgend aantal bevallingen volgen jullie de algemene trend niet, dat moet jullie toch een goed gevoel geven?

“Dit leeft inderdaad sterk binnen het hele ziekenhuis. We hadden deze keer een pronostiek gemaakt voor de vroedvrouwen en de artsen. Het was heel spannend of we de 550 gingen halen, maar met onze 553 bevallingen zijn we supercontent! We werden dit jaar zelfs vernoemd in de nieuwjaarsspeech van onze algemeen directeur.”

Begin dit jaar werd de Tieltse materniteit opnieuw geassocieerd met een dreigende sluiting. Hoe gaan jullie daar als groep mee om met dergelijk nieuws?

“Het legt een zekere druk op de groep om een bepaald cijfer te behalen. Met een steeds groeiend aantal bevallingen wordt het belang van onze materniteit wel bewezen. Als we ons aantal bevallingen jaar na jaar zien stijgen, brengt dit wel wat rust met zich mee, maar wat de toekomst zal brengen, blijft toch wat bang afwachten.”

2022 is ook het jaar waarin jullie het BFHI-label in ontvangst mochten nemen. Welk belang hechten jullie aan dit label?

“De laatste vijf jaar hebben we binnen de dienst onze procedures aangepast om een moeder- en kindvriendelijk beleid te creëren. Denk hierbij aan huid-op-huidcontact van de baby bij de mama tijdens een geplande keizersnede. In tegenstelling tot een paar jaar geleden wordt de baby niet meer weggehaald tijdens de operatie.”

“BFHI-label is extra boost om als team te blijven werken aan kwaliteitsvolle zorg”

“Alle vroedvrouwen volgden een opleiding van 20 uur omtrent borstvoeding, omdat het belangrijk is dat de informatie die wordt gegeven uniform en correct is naar (toekomstige) ouders toe. Het behalen van het BFHI-label geeft een extra boost om als team te blijven werken aan een kwaliteitsvolle zorg. Na de vele inspanningen is het altijd leuk om een goed rapport te mogen ontvangen.”

Waarin proberen jullie te verschillen met andere materniteiten, waardoor (toekomstige) ouders voor jullie kiezen?

“We werken patiëntgericht, wat de zorg in een kleine materniteit typeert. Alle toekomstige ouders krijgen de kans om zowel prenataal als postnataal begeleid te worden door een vroedvrouw. Dit brengt continuïteit met zich mee waardoor ouders zich klaar voelen voor het ouderschap. Sinds 2018 kunnen zwangere moeders ook kiezen om binnen ons ziekenhuis te bevallen met Aesem, al dan niet in het bevallingsbad. Wie zich tijdens de bevalling graag laat begeleiden door een doula of een zelfstandig vroedvrouw kan dit bespreken met haar arts. Ook huisartsen zijn nog steeds welkom om bevallingen uit te voeren.”

Als hoofdvroedvrouw ben jij de schipper aan het roer om samen met jouw team een goede werking te voorzien. Hoe zou jij het best jouw team omschrijven?

“De eerste woorden die bij me opkomen zijn flexibiliteit, enthousiasme en samenhorigheid. Dit zijn de woorden die we ook vaak horen bij patiënten en studenten. Het is een team om trots op te zijn.”

Wat zijn de voorspellingen voor het bevallingsjaar 2023?

“We hopen terug op een vruchtbaar jaar waar we op het einde weer meer bevallingen mogen noteren. Voorlopig staat onze teller voor op vorig jaar, maar het is natuurlijk nog vroeg om voorspellingen te doen.” (KeMa)