Sint-Andriesziekenhuis erkend als regionaal traumacentrum voor zwaargewonde slachtoffers van ongevallen

Het Sint-Andriesziekenhuis heeft een internationale erkenning als regionaal traumacentrum behaald. In het traumacentrum zijn een urgentieteam en meerdere specialisten 24/7 beschikbaar voor de opvang, behandeling, ondersteuning en revalidatie van patiënten na een ernstig ongeval.

Het Sint-Andriesziekenhuis is als eerste in West- en Oost-Vlaanderen erkend als regionaal traumacentrum en voldoet hiermee aan strenge internationale standaarden. De erkenning bestaat op drie niveaus: supraregionaal, regionaal en lokaal.

Dr. Sophie Vandeplassche, diensthoofd spoedgevallen: “Na het intensieve voorbereidingstraject zijn we bijzonder tevreden met de ontvangen erkenning dat het Sint-Andriesziekenhuis beschikt over een multidisciplinair traumacentrum voor ernstig gewonde slachtoffers. De patiënten komen, al dan niet via dringend ziekenvervoer, op de spoedgevallendienst van ons ziekenhuis terecht. Dankzij de samenwerking van heel wat artsen en verpleegkundigen worden traumaslachtoffers 24/7 op een strikt georganiseerde manier opgevangen door een team van medische specialisten die elk hun eigen taak hebben. Zo zijn ze op elk moment zeker van de best passende zorg.”

Audit

De Duitse organisatie Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU) kwam op 19 juni langs voor een uitgebreide audit in het Sint-Andriesziekenhuis. Om de erkenning te behalen evalueerde de DGU het traject van een traumapatiënt van bij de aankomst op de spoeddienst van het Sint-Andriesziekenhuis tot aan de revalidatie en dit volgens internationale kwaliteitscriteria. Daarbij werd onder meer nagegaan welke opleidingen, procedures, apparatuur, kennis en ervaring er aanwezig zijn. De erkenning als regionaal traumacentrum garandeert dat traumapatiënten in en rond Tielt snel de juiste verzorging krijgen. In specifieke gevallen worden de zwaargewonde patiënten getransfereerd naar AZ Delta, het supraregionaal traumacentrum van ons ziekenhuis- en traumanetwerk, of naar UZ Gent. Op de spoeddienst van het Sint-Andriesziekenhuis werden vorig jaar 80 zwaargewonde traumapatiënten binnengebracht.