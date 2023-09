Serruysziekenhuis tijdelijk dicht voor verhuis naar AZ Oostende: extra compensaties voor personeel AZ Damiaan

De ziekenhuisfusie in Oostende komt snel dichterbij en al vanaf eind oktober verhuizen verschillende diensten naar de campus Damiaan van het AZ Oostende. Om de overgang vlot te laten verlopen, is er een stappenplan. Alles zal leiden tot één erkenning op 1 januari 2026. Voor het personeel verandert er ook één en ander.

Burgemeester Bart Tommelein (voorzitter AZ Oostende) verdedigt de fusie: “In de regio zijn er 200.000 inwoners, 66.000 tweedeverblijvers en jaarlijks 750.000 verblijfstoeristen. Er is met het AZ Brugge een akkoord over de defusie. AZ Oostende wordt een ziekenhuis waar ook in Brussel rekening mee zal gehouden worden.” Er zijn 2500 personeelsleden, waarvan 180 dokters, en 815 ‘bedden’. Over enkele plaatsen, gekoppeld aan de universitaire werking, is er nog discussie. “Het gerucht dat ik directeur word van het ziekenhuis klopt niet. Het mandaat in de raad van bestuur is voor de burgemeester van de stad Oostende.”

Verhuisoperatie

De komende twee jaren worden de medische diensten herverdeeld over de locaties in de Kaïrostraat en Gouwelozenstraat. Op de site Damiaan ligt de nadruk op acute zorg en op de site Serruys zal men terecht kunnen voor ambulante, poliklinische, niet-acute zorg en het dagziekenhuis. Hoofdarts Sabine Gerniers : “Vanaf 27 oktober rijdt de 112 naar Damiaan en vanaf 28 oktober verhuizen ook de materniteit, pediatrie, medische oncologie naar het AZ Damiaan. Voor we de diensten kunnen opstarten, moeten ze eerste afgesloten worden op de site Serruys zoals IT en technische zaken. In het kader van de patiëntveiligheid is dat belangrijk. Daarom zal de werking in Serruys gedurende een tiental dagen eind oktober te beperken tot een eerste opvang voor spoedgevallen.”

Onderwaterbevallingen

In het nieuwe AZ Oostende zullen er (op de site Damiaan) ook onderwaterbevallingen plaatsvinden. “De expertise die bestaat in het Serruysziekenhuis is een belangrijke attractiepool voor de materniteit. Er zijn al baden, maar vanuit Serruys zal een meer gesofisticeerd bevallingsbad mee verhuizen.” Andere, recent aangekochte grote baden, kunnen niet mee verhuizen.

“Alle religieuze symbolen zullen verdwijnen. Dit is een neutraal ziekenhuis” – Bart Tommelein

“De defusie zit in de laatste fase. Er was vorige week nog een gesprek met AZ Sint-Jan Brugge en dat is goed verlopen”, zegt Bart Tommelein. Hij sluit zelfs een samenwerking met AZ Sint-Jan niet uit: “In verband met de derdelijnsactiviteiten, zoals specialisaties of zaken die verbonden zijn aan een universiteit, zouden we het liefst de mensen uit Oostende naar Brugge doorverwijzen.”

Over een ander punt is er ook duidelijkheid : het AZ Oostende wordt een neutraal ziekenhuis. Bart Tommelein: “We zijn een neutrale ziekenhuiswerking en dat betekent dat alle religieuze symbolen zullen moeten verdwijnen. Die afspraak werd gemaakt en dat zal gebeuren. Iedereen heeft recht zijn eigen overtuiging, maar het AZ Oostende zal een neutraal ziekenhuis zijn.”

Personeelsstatuut

Algemeen directeur Bart De Bock : “Vanaf 1 november is er één beheer met twee ziekenhuiserkenningen en vanaf 1 januari 2026 zal alles gebeuren onder één erkenning.” Er zijn momenteel drie personeelsstatuten in het AZ Oostende : dat van het Serruysziekenhuis, met nog vastbenoemden, dat van het AZ Damiaan en het nieuwe personeelsstatuut van het AZ Oostende. “Het gebeurt wel meer dat er na fusies verschillende statuten zijn”, motiveert de directie.

In het AZ Damiaan was er echter gemor omdat het personeel van Serruys betere voorwaarden had. “Als we al ons personeel moeten betalen aan de voorwaarden van Serruyus, dan zijn we failliet”, liet de directie weten. Er was wel oor naar de eisen van het personeel van AZ Damiaan. In het nieuwe statuut, voor nieuwe personeelsleden en voor al wie wil overstappen, zijn er flinke tegemoetkomingen gedaan : een fietsleaseplan, een extra dag betaalde vakantie, maaltijdcheques die verhogen van 4,2 naar 7 euro en verhoging van het aantal dagen klein verlet. De komende maanden wordt er verder onderhandeld over het bediendenstatuut en het arbeidsreglement. Ook personeelsleden van Serruys die instappen kunnen van die extra voorwaarden genieten.

Vakbond ACV staat achter de deal : “De maaltijdcheques leveren een extra nettovoordeel op van, bijna 800 euro voor wie voltijds werkt.”