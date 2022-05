Primeur voor AZ Sint-Jan: patiënten krijgen elektrode in de hersenen zodat arts hen op afstand kan volgen

Als eerste ziekenhuis in ons land biedt het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende een zorgoplossing op afstand, na het inplanten van een elektrode in de hersenen van patiënten. De ingreep is zopas bij vier patiënten geslaagd. Ze biedt de patiënten veel meer vrijheid, zeker minder mobiele patiënten met Parkinson.

Als eersten in België bieden de neurologen en neurochirurgen van het diepehersenstimulatie-team (Deep Brain Stimulation/DBS) op campus Sint-Jan patiënten na een ingreep een zorgoplossing aan die opvolging op afstand mogelijk maakt. Neurochirurg dr. Alexander Janssen en neuroloog dr. Bruno Bergmans gaven de eerste vier DBS-patiënten toegang tot de NeuroSphere™ Virtual Clinic.Diepe hersenstimulatie

DBS-team

In het voorjaar van 2019 ging het DBS-team officieel van start op campus Sint-Jan, in samenwerking met neurologe dr. Gaëlle Vermeersch van het AZ Sint-Lucas Brugge. Intussen voert het één diepehersnstimulaite-ingreep per maand uit. Patiënten die hiervoor in aanmerking komen, zijn patiënten met neurologische bewegingsstoornissen, in de eerste plaats de ziekte van Parkinson, maar ook dystonie en verschillende vormen van tremor.

Tijdens de ingreep implanteert de neurochirurg een elektrode in de hersenen van de patiënt die door gerichte elektrische signalen af te geven de symptomen van de patiënt kan onderdrukken. De regeling van de hersenstimulatie door de elektrode gaat via de ‘patient programmer’, een programmeertoestel in de vorm van een smartphone dat daaraan gelinkt is.

De eerste afstellingen gebeuren in nauwe samenspraak met de artsen en de parkinsonverpleegkundige, Nanou Winter, maar de patiënt heeft ook de mogelijkheid om zelf bij te regelen om tot nog betere controle over de symptomen te komen. Tot nog toe leverde de ingreep heel goede resultaten op en bood ze patiënten een aanzienlijk verhoogde vrijheid, om op reis te gaan bijvoorbeeld.

Opvolging op afstand

De NeuroSphere™ Virtual Clinic voegt hieraan nu de mogelijkheid toe om het DBS-team op afstand te consulteren. Tijdens dit gesprek kunnen de artsen de behandeling ook bijregelen. Elke patiënt kiest zelf of deze de DBS-oplossing hiermee wil aanvullen. Recent gingen de eerste vier patiënten, allemaal parkinsonpatiënten, ermee van start.

Toekomstige DBS-patiënten zullen dit systeem steeds aangeboden krijgen. Gaandeweg wordt het ook voorgesteld aan patiënten die de ingreep eerder al ondergingen. “Het is zeker niet de bedoeling dat de oplossing de persoonlijke consultaties vervangt”, zegt dr. Bergmans.

“De meerwaarde daarvan blijft onmiskenbaar. Het biedt volgens ons vooral een goed alternatief in noodgevallen. Een patiënt die op reis plots problemen ondervindt, bijvoorbeeld. Of iemand die zich door omstandigheden, zoals Covid-19-besmetting, niet naar het ziekenhuis kan verplaatsen. Ook de minder mobiele patiënt kan het heel wat praktisch geregel besparen.”

Streng beveiligde oplossing

De patiënt continu opvolgen via dit systeem is geen optie. Virtueel contact leggen, kan alleen op uitdrukkelijke vraag van de patiënt zelf. Enkel en alleen tijdens de consultatie kunnen de behandelende artsen, na toestemming van de patiënt, via een streng beveiligde server toegang krijgen tot het systeem om dit eventueel bij te regelen. Van zodra de consultatie stopt, wordt ook de verbinding volledig verbroken.

“De veiligheid van deze oplossing is vooraf grondig onderzocht en de privacy van de patiënten wordt zeer streng bewaakt”, geeft dr. Janssen nog mee. “Een team van ethische hackers is ingeschakeld om continu over de veiligheid van het systeem te waken.”