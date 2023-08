Personeel van Henri Serruysziekenhuis schrijft open brief aan Oostendse politiek: “Twee maanden voor de fusie weten we nog helemaal niets”

Twee maanden voor de fusie tussen het AZ Damiaan en het Henri Serruysziekenhuis tot AZ Oostende effectief van start gaat, weet het personeel naar eigen zeggen nog steeds niets. Een open brief gericht aan de Oostendse politiek, blijft na enkele dagen onbeantwoord. “Het is genoeg geweest”, klinkt het boos.

Ruim 25 jaar geleden werd al een eerste poging ondernomen om de Oostendse ziekenhuizen – toen nog met drie – te doen samensmelten. Dat mislukte en dus smolten de katholieke ziekenhuizen Heilig Hart en Sint-Jozef samen tot het AZ Damiaan. Het Henri Serruysziekenhuis fuseerde met het AZ Sint-Jan Brugge. Die fusie komt er nu toch en wel op 1 november 2023. Nog twee maanden dus voor het AZ Damiaan en het Henri Serruysziekenhuis een worden. Alleen zegt het personeel nog steeds niet over concrete informatie te beschikken.

“Vergaderingen met het personeel worden steevast uitgesteld”, zegt Carine Debaenst (62), die een open brief schreef richting de Oostendse politiek. “Alle personeelsleden van ons ziekenhuis zitten met hopen vragen. We weten op vandaag nog steeds niet wat er zal gebeuren met het zorgpersoneel na de fusie. We kregen nog geen arbeidsovereenkomst, laat staan dat we de voorwaarden kennen die daarin zullen staan. Nog twee maanden en dan is het zover. Dergelijke zaken horen we minstens zes maanden op voorhand te weten.”

Open brief

Maandagmorgen troepte het personeel samen voor het ziekenhuis om hun ongenoegen te uiten. “Die brief circuleert nu al enkele dagen en tot nu toe kregen we nog geen enkele reactie. Ik ben er zeker van dat die al werd gelezen, maar de reactie vanuit het stadsbestuur blijft uit. Vreemd is dat. Een nieuwe vergadering staat nu gepland eind september, een maand voor de fusie. Het is bekend dat we van een openbare dienst overstappen naar een private onderneming en dat ligt wat verloning, arbeidsvoorwaarden, rechten en plichten betreft, toch anders”, aldus Carine.

Het personeel is boos, net omdat een reactie van de Oostendse politiek uitblijft. “Wij wilden helemaal geen fusie, het is de politiek die dit wel”, zegt ook verpleegkundige op de dienst Materniteit, Ann Van de Riviere (60). “Onze dienst wordt gesloten, maar wat staat er concreet te gebeuren? Niemand die het weet. Er werden enkele persvoorstellingen georganiseerd om onder andere het logo te onthullen en de voorstelling van het ziekenhuis. De helft van ons personeel zit erdoor door stress, verdriet en onwetendheid. Ze vragen mutaties aan naar andere ziekenhuizen of geven hun ontslag omwille van de aanhoudende onzekerheid. Op een infodag in juni zwaait men met de armen en zegt men dat alles in orde komt. Daar moeten wij het mee doen. Wel… het is genoeg geweest.”

Vakbonden

Voorzitter van het Oostendse ziekenhuis, Danick Minne, wou niet reageren op de open brief. “Dinsdag hebben wij overleg met de vakbonden en ik wil de goede sfeer en de constructiviteit niet verstoren voor we hebben gepraat. Ik wacht dus het overleg van morgen af.”

Burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) zegt begrip te hebben voor de ongerustheid bij het personeel. “Er zijn mensen die met veranderingen geconfronteerd worden en dan is dat begrijpelijk dat mensen daar ongerust over zijn”, reageert Tommelein. “Er zijn personeelsvergaderingen voorzien en dinsdag is er een bijeenkomst met de vakbonden. Ook wij willen zo snel mogelijkheid duidelijkheid scheppen. Ook zonder fusie zou er een en ander veranderd zijn.”