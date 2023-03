Patiënten zijn het eens met restaurantgids Gault&Millau over maaltijden in AZ Groeninge: “9,5 op 10”

De restaurantgids Gault&Millau kende enkele weken geleden AZ Groeninge uit Kortrijk een kwaliteitslabel toe voor patiëntenmaaltijden. Geen toeval, want patiënten zijn het volmondig eens: “De maaltijden zijn hier een pak gastronomischer dan in andere ziekenhuizen.”

De inspecteurs van de gerenommeerde gids Gault&Millau proefden op acht verschillende momenten telkens 16 maaltijden en hun dieetvarianten. “De kwaliteit van onze maaltijden beschouwen we als cruciaal in het genezingsproces van onze patiënten. Vandaar dat AZ Groeninge daar al vele jaren hoog op inzet”, zegt Stefan Van Daele van het cateringmanagement, tevens voorzitter van de West-Vlaamse Grootkeukenkoks.

Warme lunchmaaltijden werden systematisch geanalyseerd en geëvalueerd op basis van een tiental criteria. Naast evidente aspecten zoals smaak, aroma, textuur en consistentie van de maaltijdcomponenten werden ook smaakevenwicht en -samenhang beoordeeld. Verder besteedde Gault&Millau aandacht aan criteria zoals serveertemperatuur van de maaltijden, versheid en seizoensgebondenheid van de gebruikte ingrediënten, maar ook de finale afwerking en presentatie van de maaltijd.

Heekfilet

Patiënten Rudi Prijs (70) en José Aimé (66) zijn alvast grote fan van het aanbod. Beiden verblijven respectievelijk een week en anderhalve week in het ziekenhuis na een werkongeval. Vandaag op het menu: bloemkoolsoep, heekfilet à la meunière, mosterdsaus, prei natuur, aardappelpuree en een yoghurt met fruit als dessert.

“De maaltijden zijn hier gastronomischer dan ik gewend ben van in andere ziekhuizen. Minder flauw of sober van smaak en met voldoende keuzeopties, maar ook de service errond is hartelijk. De mensen in West-Vlaanderen vind ik heel aangenaam. Daarnaast heb je de mogelijkheid om de porties aan te passen. Je merkt dat er een goede organisatie achter schuilgaat”, zegt Rudi.

Verse ingrediënten

Ook José praat vol lof over de maaltijden en geeft een score van 9,5 op 10. “Geen tien, anders is er geen uitdaging meer (lacht). Ik verbleef eerst drie dagen in het ziekenhuis in Moeskroen, maar hier is het beduidend beter. De gevarieerde gerechten worden ter plaatse bereid met verse ingrediënten, oog voor kwaliteit en respect voor natuurlijke eiwitten. Ik ben ook tevreden dat de saus apart wordt gereserveerd. Ik ben nogal een gezondheidsfreak. Voor mij is dit de ideale keuken”, besluit José.