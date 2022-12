Overvolle spoedafdelingen door gladde wegen en voetpaden

Wie deze ochtend buiten moest komen heeft het wellicht geweten: een groot deel van West-Vlaanderen is bedekt onder een blinkend ijslaagje. De spekgladde voet- en fietspaden, wegen en terrastegels zorgen ervoor dat de spoedafdeling van verschillende ziekenhuizen overspoeld worden met mensen die ten val zijn gekomen.

Drukker dan normaal

De vriestemperaturen brengen traditiegetrouw ook enkele nadelen met zich mee. Vooral in de Westhoek en aan de Kust bleek het levensgevaarlijk om vanmorgen een stapje in de wereld te zetten. “Het is razend druk op onze spoedafdeling”, klinkt het bij AZ West in Veurne. “Het gaat vooral over voetgangers en fietsers die zijn gevallen en zich zo hebben bezeerd. Het valt op dat de toestroom vandaag vele malen hoger is dan de afgelopen dagen.” In Oostende, bij AZ Damiaan maken ze dezelfde bemerking: “Ontzettend veel ledematen met verstuikingen en breuken. Niet enkel oudere of minder mobiele mensen, jong en oud ligt momenteel op onze spoedafdeling.”

Blijkbaar is het probleem niet overal in de provincie even groot. Vooral Zuid-West-Vlaanderen is gespaard gebleven van de ellende. “Vandaag is er zelfs geen enkele patiënt binnengekomen door die reden. Misschien hebben wij een microklimaat, door onze warme zorgen smelt het ijs veel sneller”, lacht de woordvoerder van AZ Groeninge in Kortrijk.