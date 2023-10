Otis is de 1.000ste baby van het jaar op campus Sint-Jan

Op vrijdag 20 oktober om 17u10 is de 1.000ste baby van 2023 geboren op campus Sint-Jan in Brugge. De eer was voor Otis Dumarey, het eerste kindje van mama Gwendoline Cappelier en papa Mathias Dumarey uit Oostkamp. Het jongetje weegt 4,380 kg en meet 54cm. De kersverse baby en zijn trotse ouders stellen het goed. Otis krijgt nog even extra goede zorgen op de dienst Neonatologie.

“Vorig jaar vond de geboorte van de 1.000ste baby een drietal weken eerder plaats, namelijk op 26 september,” licht voorzitter Pablo Annys toe. “In 2022 werden in het totaal 1312 baby’s geboren op campus Sint-Jan. De geboortecijfers fluctueren elk jaar, wat perfect normaal is.”

Het AZ Sint-Jan voert een ‘moeder- en babyvriendelijk beleid’, wat wil zeggen dat moeder en baby centraal staan. Dit betekent dat het ziekenhuis in zijn dagelijkse werking kwalitatief hoogstaande begeleiding en ondersteuning biedt aan de ouders en baby. Sinds december 2017 heeft het AZ Sint-Jan hiervoor officieel een erkenning van Unicef en de Wereldgezondheidsorganisatie met het label ‘Baby-Friendly Hospital Initiative’.