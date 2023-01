Opvallend meer bevallingen in Oostendse ziekenhuizen

2022 was een druk jaar in de Oostendse materniteiten: er waren 10 procent meer bevallingen dan in 2021.

Er waren vorig jaar 1187 geboortes in het AZ Damiaan en op de campus Serruys van het AZ Sint-Jan Brugge Oostende. Dat is bijna 10 procent meer dan het jaar voordien : toen werden 1081 baby’s geboren. 2021 was een minder jaar want in zowel 2020 (1195) en 2019 (1173) werden veel baby’s geboren. Een verklaring daarvoor is er niet, volgens de twee Oostendse ziekenhuizen.

Vorig jaar werden 2 op de 3 kinderen in het AZ Damiaan geboren en ook de jaren voordien lag die verhouding zo. Het was trouwens het laatste jaar dat de cijfers nog afzonderlijk werden genoteerd. In november 2023 gaat het nieuwe AZ Oostende van start en de materniteit is één van de eerste afdelingen die effectief zal verhuizen (naar de campus AZ Damiaan).