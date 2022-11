Ook West-Vlaamse ziekenhuizen kampen met grote toestroom van kinderen met luchtwegeninfecties

Ook in onze provincie lopen de ziekenhuizen vol met jonge patiënten die last hebben van ademhalingsziekten. Eerder deze week trokken de Brusselse ziekenhuizen al aan de alarmbel, daar zijn op bepaalde momenten zelfs alle beschikbare bedden ingenomen. In West-Vlaanderen is er nog niet meteen sprake van een dergelijke crisissituatie, maar de ‘golf’ wordt wel waakzaam opgevolgd. Het gaat onder meer over bronchiolitis, een acute virale infectie van de onderste luchtwegen, veroorzaak door het zeer besmettelijke RSV-virus.

Ongezien

In AZ Groeninge is het heel druk op de pediatrische afdeling. “We zien enorm veel kinderen met luchtwegeninfecties, een groot deel kampt zelfs met zuurstoftekort. Gelukkig hebben wij een grote dienst waardoor nog niet alle bedden bezet zijn, maar het kan wel die richting uitgaan”, aldus de woordvoerder van het Kortrijkse ziekenhuis.

Ook de vestigingen van AZ Sint-Jan in Brugge en Oostende bevestigen dat ze in grote getallen jonge patiënten met luchtwegeninfecties over de vloer krijgen, meer dan andere winters in het verleden.

Met vertraging

Bij AZ West in Veurne valt de bezetting op de kinderafdeling nu nog mee, maar zijn ze heel waakzaam voor wat mogelijk nog komen zal: “Er liggen zeker kindjes op onze pediatrie met dergelijke aandoeningen, maar voorlopig zijn de opnamecijfers niet hoger dan andere jaren. Dit gezegd zijnde, merken we wel dat trends uit het binnenland soms pas later overwaaien naar onze streek. We sluiten dus niet uit dat het ook hier drukker kan worden.”