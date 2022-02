Ook op intensieve zorgen daalt het aantal coronapatiënten in AZ Delta

De coronacijfers blijven dalen in AZ Delta Roeselare-Menen-Torhout. Deze middag werd afgeklokt op 53 patiënten, zeven minder dan vrijdag. Maar afgelopen weekend verloren wel opnieuw vier met corona besmette mensen het leven. Dat totaal komt op 425 te liggen. In de vijfde golf staat het aantal op 25 overlijdens.

Het goede nieuws is dat het aantal patiënten op intensieve zorgen ook opnieuw daalt. In vergelijking met vorig vrijdag ging dat cijfer van 10 naar 6. Het aantal besmette patiënten (die dus niet allemaal wegens corona opgenomen zijn in het ziekenhuis) staat nu op 53 (-7) verdeeld over de campussen Rumbeke 29 (-2), Brugsesteenweg Roeselare 7 (-2), Menen 5 (-4) en Torhout 12 (+1).