Nog steeds beperkt bezoek in helft van West-Vlaamse ziekenhuizen

Drie jaar na de uitbraak van het coronavirus gelden in de helft van de West-Vlaamse ziekenhuizen nog altijd maatregelen voor bezoekers. Het gaat dan om beperkte bezoekersuren of een maximumaantal bezoekers per patiënt. Ook het mondmasker is nog niet helemaal verdwenen, ook al is het sinds deze maand niet meer verplicht.

Vijf van de elf West-Vlaamse ziekenhuizen houden drie jaar na de uitbraak van het coronavirus nog steeds vast aan een beperkte bezoekersregeling. Dat is zo in AZ Groeninge in Kortrijk, Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper, AZ Damiaan in Oostende, Sint-Andries in Tielt en AZ Delta, dat campussen heeft in Rumbeke (Roeselare), Menen en Torhout.

Enerzijds houden die ziekenhuizen nog altijd vast aan een maximumaantal bezoekers dat tegelijkertijd op de kamer mag zijn per patiënt. Meestal wordt dit beperkt tot twee personen. “We doen dit om het herstel van de patiënt te bevorderen, want we hebben gemerkt dat voldoende rust hen echt deugd doet”, klinkt het vanuit het Jan Yperman Ziekenhuis. “Veel personen op een kleine kamer kan ook meer risico’s met zich meebrengen voor de patiënt”, vult Kevin Mollet van AZ Damiaan in Oostende aan. “Corona is nog niet weg, dus we moeten wel blijven opletten. Het is trouwens ook voordelig voor het personeel, want de druk van het bezoek was soms erg significant.”

“Ons motto luidt: Kort bezoek boeit, lang bezoek vermoeit.”

Anderzijds kan ook de tijd dat bezoekers op de kamer mogen blijven, beperkt worden. Bijvoorbeeld in AZ Groeninge in Kortrijk wordt er gevraagd om het bezoek te beperken tot een half uur en in AZ Damiaan in Oostende vragen ze de bezoekers om maximaal een uur te blijven. “Ons motto luidt: Kort bezoek boeit, lang bezoek vermoeit. We gaan daar niet zeer strikt in zijn, maar als de patiënt er te moe van wordt, zal het personeel het bezoek er wel op aanspreken. Mensen hebben daar dan ook alle begrip voor”, zegt Kevin Mollet.

Tijd voor verzorging

De Sint-Jozefskliniek in Izegem legt geen beperkingen op, maar raadt sterk aan om het aantal bezoekers te beperken tot twee. In AZ West in Veurne, AZ Sint-Lucas en AZ Sint-Jan in Brugge, AZ Zeno in Knokke en Blankenberge en het Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes Ziekenhuis in Waregem gelden er in het algemeen geen beperkende maatregelen meer rond het maximumaantal bezoekers. Enkele ziekenhuizen blijven voor bepaalde afdelingen, zoals de kraamafdeling of intensieve zorgen, wel vasthouden aan de beperkte bezoekersregeling. Zo mogen er op de kraamafdeling in AZ Sint-Jan in Brugge los van partner en eigen kinderen maar twee keer per dag twee bezoekers langskomen voor hoogstens een uur.

Verder kunnen de patiënten in de zes bovengenoemde ziekenhuizen weer bezocht worden als vanouds, hetzij wel tijdens de afgebakende bezoekersuren in de namiddagen. “Sinds het begin van de coronaperiode hebben we alleen maar positieve effecten gezien van die beperkte bezoekersuren. Zo is er nog ruimte voor de patiënten om in de voormiddag de nodige verzorging of behandelingen te krijgen en kunnen zij bijvoorbeeld nog wat oefeningen doen of uitrusten”, legt An Herman van de Sint-Jozefskliniek in Izegem uit.

“De rust doet de patiënt echt deugd en door de beperkte openingsuren is er in de voormiddag ook nog tijd voor behandelingen en oefeningen”

Sinds de beslissing van de verschillende diensten van Volksgezondheid hebben West-Vlaamse ziekenhuizen de algemene mondmaskerplicht in hun gebouwen laten vallen. “Die tijd ligt achter ons”, klinkt het bij federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). Alleen aan wie verkouden is, zich wat ziekjes voelt of zelf een verhoogd risico loopt, wordt er gevraagd om een mondmasker te dragen. In zo goed als alle ziekenhuizen is het wel nog verplicht om een mondmasker te dragen op bepaalde afdelingen, zoals intensieve zorgen en bij risicogroepen en kwetsbare patiënten.

Streng als het moet

Verschillende ziekenhuizen hebben ook nog enkele andere afdelingen vastgelegd waar het verplicht is om een mondmasker te dragen, zoals oncologie, geriatrie, pneumonie en cardiologie. “Dat wordt dan duidelijk aangegeven bij het begin van de afdeling, waar mensen hun handen kunnen ontsmetten en een mondmasker kunnen opzetten. We zijn wel nog streng wanneer een mondmasker moet gedragen worden of niet. Het is ook verplicht voor het personeel bijvoorbeeld om een mondmasker te dragen bij behandelingen met aerosolvorming”, zegt An Herman van Sint-Jozef.

“We gaan daar ook over in gesprek met de bezoekers en het personeel om hen het belang van een blijvende waakzaamheid uit te leggen. Dat is iets wat de meeste mensen wel vlug begrijpen”, besluit Kevin Mollet van AZ Damiaan.