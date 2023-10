Nieuwe vleugel AZ Zeno Blankenberge officieel geopend

Op zaterdag 30 september werd de nieuwe vleugel van AZ Zeno campus Blankenberge officieel geopend. In deze vleugel bevinden zich de diensten SP-revalidatie en SP-geriatrie. Daarnaast vind je er 26 moderne consultatieruimtes en een nieuwe, ruime en lichtrijke inkomhal.

De start van de verbouwingen van AZ Zeno campus Blankenberge dateert van 2019. Met de aanleg van de nieuwe parking en parktuin werd de omgeving een stuk groener. Daarop volgend werd het bestaande ziekenhuis heringericht om de grondige verbouwing van de vleugel mogelijk te maken. Een aantal diensten, zoals de afdeling geriatrie en de inkomhal moesten tijdelijk verhuizen.

“De volledige vleugel werd gestript”, zegt facilitair directeur Jo Dendauw. “De gevel schoof drie meter naar voor, waardoor alle kamers 11m² ruimer werden en er ook plaats vrijkwam voor een douche op elke kamer. Daarnaast werden overal nieuwe ramen geïnstalleerd. Het hele interieur werd vernieuwd, samen met de technische voorzieningen zoals stookketels, luchtbehandelingssysteem en kameroproepsysteem. Een grote investering, maar wel een bewuste keuze om ook de Blankenbergse bevolking voortaan in de gekende frisse en hedendaagse Zeno stijl te ontvangen. Mét aandacht voor de filosofie dat een rustige en groene omgeving een positieve invloed heeft op het genezingsproces.”

In maart dit jaar namen de diensten SP-geriatrie en -revalidatie reeds hun intrek in de nieuwe vleugel. “Het was een verademing om met de patiënten te verhuizen. Vanaf nu beschikken we hier over alle comfort en ruimte om te werken. Ook van patiënten en bezoekers horen we enkele positieve reacties”, voegt hoofdverpleegkundige SP-gariatrie Iris Quadhimi toe. De nieuwe consultatieruimtes en de nieuwe inkomhal zijn momenteel nog niet in gebruik. Het ziekenhuis verwacht deze binnen enkele weken te openen. Voor de spoedgevallendienst, het operatiekwartier, de dienst radiologie en de bistro staan ook nog renovatieplannen op de agenda.