Nieuwe stap richting eengemaakt ziekenhuis AZ Oostende: activiteiten volgend jaar verdeeld over de twee campussen

Vanaf 1 november 2023 is er nog maar één Oostends ziekenhuis met twee campussen. Het is de voorlaatste stap naar een volledige fusie die er pas na 2024 komt. Het Serruysziekenhuis zit echter ook nog vast aan het AZ Sint-Jan Brugge Oostende.

Nadat de trein voor een eengemaakt ziekenhuis AZ Oostende begin 2020 op de rails was gezet en er een definitief akkoord was in 2021 heeft de stuurgroep het voorbije jaar in stilte verder gewerkt. Onder leiding van Bart De Bock, algemeen directeur AZ Oostende (en huidig directeur AZ Damiaan) en Siegelinde Lacoere, algemeen directeur van de stad Oostende. “Twee middelgrote ziekenhuizen hebben geen toekomst omdat de overheid meer quota en regels oplegt waaraan je niet kan voldoen. De enige optie om het zorgaanbod te kunnen garanderen was een fusie”, luidt het. Er is administratief en juridisch achter de schermen gewerkt en dat resulteert in een nieuwe planning. Vanaf 1 november 2023 wordt het één ziekenhuis, met twee campussen en twee erkenningen.

“We komen nu naar buiten en concretiseren AZ Oostende op operationeel vlak. Dokters en personeel werden op de hoogte gebracht. Er was applaus te horen toen we het personeel informeerden. Het publiek zal daar ten vroegste op 1 november 2023 iets van merken met de eerste verschuivingen. De keuze om diensten te clusteren komt er door de overheidsvisie voor schaalvergroting. Er zullen op termijn nog 4 West-Vlaamse ziekenhuizen zijn in Roeselare, Kortrijk, Brugge en Oostende. Voor de bevolking van 10 gemeenten rondom Oostende betekent dat dat ze zorg dichtbij huis krijgen”, zegt Bart De Bock.

In de zorgregio wonen 195.000 mensen. Aangevuld met tweedeverblijvers en toeristen komt AZ Oostende tot aan totaal aantal potentiële patiënten van meer dan 500.000. Een timing voor een volledige fusie, met één organisatie en één erkenningsnummer op twee campussen, is er nog niet. Over tarieven is er nog geen duidelijkheid : in beide ziekenhuizen zijn er andere tarieven voor de eenpersoonskamers. “Dat maakt deel uit van de onderhandelingen die nog moeten opstarten. Op langere termijn zullen patiënten van deze regio hoogstaande kwalitatieve zorg kunnen blijven krijgen”, luidt het. Het nieuwe AZ Oostende zal 2.500 personeelsleden en dokters tellen en beschikt over 850 bedden.

Spoed

“Voor ernstige spoedgevallen zul je naar de campus Damiaan moeten”, klinkt het. Vanaf 1 november 2023 zal daar de functie Gespecialiseerde Spoedgevallenzorg georganiseerd worden. Ook in Serruys zal men nog terecht kunnen voor spoedgevallen, maar de MUG zal wel vast naar Damiaan rijden. Er zijn jaarlijks 45.000 spoedgevallen, waarvan 27.000 in Damiaan en 18.000 in Serruys. “De helft van alle ziekenhuisopnames verloopt via de spoedgevallendienst. Dat betekent voor het Damiaan, dat nu al vol ligt, dat een aantal diensten moeten verschuiven naar Serruys”, zegt Bart De Bock.

Materniteit

Er worden jaarlijks ongeveer 1.200 kinderen geboren in Oostende. 750 in Damiaan en 450 in Serruys. De materniteit verhuist vanaf 1 november 2023 naar de campus Damiaan. “De samenvoeging betekent ook een antwoord op de huidige onderbezetting op beide campussen. Dat geldt trouwens ook voor de pediatrie”, luidt het. Ook de onderwaterbevallingen, al decennia het paradepaardje van Serruys, verhuizen. Daarin werd door het AZ Sint-Jan Brugge Oostende nog maar recent fors geïnvesteerd. Ook dat zal deel uitmaken in de gesprekken die Oostende nog zal moeten voeren met de Brugse ziekenhuisdirectie. “Verloskwartier, materniteit, neonatologie en pediatrie zijn met elkaar en de spoedgevallenzorg verbonden en zullen zo snel mogelijke geïntegreerd worden op Damiaan.”

Nog verbonden met AZ Sint-Jan Brugge-Oostende

De fusie tussen de Oostendse ziekenhuizen heeft ook nog een belangrijk obstakel te overwinnen: de defusie van het Serruysziekenhuis van het AZ Sint-Jan Brugge Oostende. Daar staat men nog niet ver. Er zijn pas recent afspraken gemaakt voor ‘uitwisseling van informatie’, maar de boedelscheiding zelf moet nog besproken worden. Siegelinde Lacoere: “Het is nooit gemakkelijk om onderhandelingen te voeren. En ook de uitwisseling van informatie is niet evident omdat er nog dingen moeten uitgeklaard worden met Sint-Jan. Maar het afgelopen jaar hebben we al veel kunnen doen. Het is niet eenvoudig, maar het gaat.”

Wat op welke campus?

Vanaf 1 november 2023 zullen geleidelijk aan diensten op beide campussen gescheiden worden en zal men voor bepaalde specialisaties op één van beiden moeten zijn. “De campus Damiaan ligt al vol en als er straks diensten bij komen, dan zullen ook specialisaties moeten verhuizen naar campus Serruys”, zegt Bart De Bock. Artsenteams van beide ziekenhuizen moeten nu uitmaken welke specialiteiten nog meer verhuizen. Voor een aantal is dat al zeker :

Campus Damiaan

– Spoedgevallen met MUG

– Materniteit

– Pediatrie

– Acute pathologie, ingrepen die niet planbaar zijn, vaak verbonden aan een spoedopname

– Verblijvende patiënten

Campus Serruys

– Eerste opvang spoedgevallen

– Ambulante en polyklinische activiteiten

– Dagziekenhuis

– Geplande opnames, procedures en onderzoeken

– Niet acute pathologie