Neurochirurgie gebruikt voortaan O-arm in vernieuwd operatiekwartier van AZ Sint-Jan in Brugge

Het vernieuwde operatiekwartier op campus van het AZ Sint-Jan in Brugge zal in de loop van de komende jaren met 1800 m2 uitbreiden. “Dat moet het efficiënte gebruik van de up-to-date operatiezalen beter ondersteunen”, zegt voorzitter Pablo Annys. Twee gloednieuwe neurochirurgie-operatiezalen zijn volledig gebouwd rond het gebruik van de O-arm. De intra-operatieve CT-scan (gezien zijn vorm ook wel O-arm genoemd) in het vernieuwde operatiekwartier van campus Sint-Jan is aan een sterke opmars bezig. Voortaan kan deze O-arm dagelijks door de dienst neurochirurgie worden gebruikt bij ingrepen op de hersenen of op de wervelkolom.

Het operatiekwartier op de vierde verdieping van campus van het AZ Sint-Jan in Brugge zal komende jaren uitgebreid worden met 1.800m2, wat de logistieke en organisatorische aanpak ten goede moet komen. Daarvoor verhuist de dienst Intensieve Zorgen naar de hoogste verdieping. Het operatiekwartier dat momenteel over negentien operatiezalen beschikt op de campus zal hierdoor nieuwe moderne operatiezalen kunnen bijbouwen.

Investeringen

Sinds een aantal jaren loopt een uitgebreid investeringsprogramma voor de vernieuwing van de reeds bestaande zalen van het operatiekwartier op campus Sint-Jan. Zopas werden drie gloednieuwe operatiezalen in gebruik genomen door de diensten neurochirurgie en oftalmologie.

Twee van de drie zalen werden zo hertekend dat ze beide optimaal gebruik kunnen maken van de intra-operatieve CT-scan (O-arm). Om die intra-operatieve scan te mogen inzetten, dienen de operatiezalen met loodbescherming in de wanden te worden uitgerust, zodat tijdens de CT-scan de straling binnen de operatiezaal blijft. Het operatieteam verplaatst zich dan tijdelijk naar een beveiligde zone tussen de twee operatiezalen.

De O-arm fungeert als navigatiesysteem: hij helpt de chirurg bij zijn planning en bij de uiteindelijke plaatsing van het materiaal. Tegelijk maakt hij onmiddellijke verificatie mogelijk tijdens de ingreep. “Wanneer de locatie niet helemaal correct blijkt te zijn, kan de chirurg corrigeren om tot een juiste positionering te komen, en zo een heringreep vermijden”, zegt dokter. Nikolaas Vantomme, diensthoofd Neurochirurgie.

Schenking

De intra-operatieve CT-scan kwam er dankzij een schenking van het Fonds JE Foundation van de familie Ide-Deprez, mede beheerd door de Koning Boudewijnstichting. De familie werd in de voorbije jaren geconfronteerd met neurologische problemen, en wou het team neurochirurgie van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV met de schenking ondersteunen.

De intra-operatieve CT-scan kwam er dankzij een schenking uit dankbaarheid van het Fonds JE Foundation van de familie Ide-Deprez en vrienden. “We kunnen laten zien hoe belangrijk technologie in handen van gedreven zorgverstrekkers kan zijn voor de toekomst van ons allemaal”, lichtten Joris Ide en Eveline Deprez toe. © AZ Sint-Jan

