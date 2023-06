Nagebouwd NMR-toestel vermindert angst bij kinderen voor onderzoek

Een onderzoek met een NMR-toestel kan heel beangstigend zijn voor kinderen. De dienst Pediatrie van AZ Damiaan in Oostende heeft daar een originele oplossing voor gevonden. Ze werkten samen met een school om een miniversie van de NMR te bouwen waardoor kinderen op een speelse manier al eens ondervinden wat er tijdens het onderzoek gebeurt.

Een NMR-onderzoek kan heel wat stress en angst teweeg brengen bij kinderen. “Ze komen in een kleine ruimte terecht en moeten stilliggen in een machine die heel veel geluid maakt. Dat kan heel overweldigend zijn voor de kinderen. Om de slaagkans van het onderzoek te vergroten en te vermijden dat er verdoving moet gebruikt worden is het goed dat de kinderen al voorbereid worden”, zegt Martijn Laridon, hoofdverpleegkundige Medische beeldvorming. Karoline Van Haelst, Pedagogisch Medewerker op de dienst Pediatrie nam contact op ‘t Saam in Diksmuide met de vraag of leerlingen een miniversie van de NMR konden bouwen.

“Als ziekenhuis is één van onze prioriteiten om een zo kindvriendelijk beleid te hebben. We gebruiken daarvoor verschillende middelen. Zo werden al strips ontworpen om de kinderen eenvoudig uit te leggen over hoe een onderzoek loopt, maar toch zien we dat er nog stress en angst is voor bepaalde behandelingen en onderzoeken. Daarom willen we alle middelen uit de kast halen om dit te verminderen. We kregen een gift van Kvo en we hebben die gebruikt om verder in te zetten op die voorbereiding. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat dit zeer goed werkt om trauma’s te beperken.”

Vier leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van ‘t Saam in Diksmuide werkten 8 weken aan het ontwerp en de bouw van de mini-NMR. “Het resultaat is echt wel verbluffend. Het ziet er uit als een NMR en zowel de lichten als het geluid kunnen gesimuleerd worden. We gaan hier nu mee aan de slag met de kinderen die naar zo’n onderzoek moeten. We leggen uit wat er allemaal zal gebeuren en hoe dat er uit ziet. Op die manier weten ze al wat er gaat komen. Het is geen garantie dat alles vlot zal verlopen, maar het is alleszins een leuke manier om de kinderen voor te bereiden”, legt Karoline uit.

In Damiaan zelf is het team alvast heel enthousiast om er mee aan de slag te gaan en er wordt ook bekeken of kinderen die ambulant langskomen voor een onderzoek van het toestel kunnen gebruik maken. “Het is alvast heel gebruiksvriendelijk. Je hebt enkel een stopcontact nodig. Het staat op wieltjes en met een bakje kan je eenvoudig de lichten bedienen. Via de gsm kan je de geluiden opzoeken van eender welk onderzoek, zodat de kinderen alles zo waarheidsgetrouw kunnen ervaren”, zegt Karoline nog.