Na de therapiehond, nu ook een robot in dienst bij AZ Groeninge

AZ Groeninge in Kortrijk verwelkomt Cobot in hun team, een robot die de schoonmaakploeg een handje zal helpen. Sinds juli loopt er een proefperiode om te testen welke taken de robot zoal op zich kan nemen. “Cobot vervangt geen personeelslid, maar wordt ingezet om de ploeg te operationeel ondersteunen”, aldus Philip Dupont, manager facilitaire diensten.

Momenteel neemt de kuisrobot ongeveer 5.000 vierkante meter voor zijn rekening, hij maakt dus zo’n 16 procent van de totale oppervlakte van het ziekenhuis schoon. “Door de architectuur van de gangen leent ons ziekenhuis zich perfect voor dergelijke technologische toepassingen”, legt Philip uit. Cobot werkt volledig zelfstandig nadat zijn taken werden ingegeven via een applicatie op de smartphone. Hij heeft een eigen vul- en laadstation en filtert zelfs het water. Alles wat hij doet kan gevolgd worden via dezelfde app.

Innovatief

Zo’n sterk staaltje innovatie komt natuurlijk niet zomaar uit de lucht gevallen. De robot werd ontwikkeld door Gausium, één van de grootste internationale spelers op de markt van schoonmaakrobots en autonome navigatie. De robot functioneert al heel goed, maar het kan natuurlijk altijd nog beter.

“Dit najaar starten we nog een testproject met een nieuwe robot, dit keer om besmette kamers te desinfecteren”

“Dergelijke toestellen zijn voortdurend in ontwikkeling en kennen momenteel heel wat updates naar performantie toe. Cobot wordt nu bijvoorbeeld nog niet ingezet op de verpleegeenheden, maar dat kan misschien later nog opgenomen worden in een nieuw testproject. Dat is echter minder evident dan wat hij nu doet, want het gaat over een heel secure werkomgeving”, klinkt het.

Het Kortrijkse ziekenhuis blijft inzetten op dergelijke technologische snufjes, want dit najaar voeren ze testen uit met een nieuwe desinfectierobot die gebruik maakt van UCV-licht om besmette kamers aan te pakken.