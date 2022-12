MUG-Heli krijgt 1.500 euro

Tijdens de voordracht over de werking van de medische helikopter West-Vlaanderen werd een cheque van 1.500 euro overhandigd aan Alain Desmaele, piloot en pr-verantwoordelijke van de MUG-Heli.

Het bedrag werd samengebracht door Okra, Samana Tope en Vosog. Deze laatste schenkt al enkele jaren een deel van de opbrengst van hun hespenavond aan de MUG-Heli in Brugge. Okra, die deze gespreksnamiddag organiseerde schonk een deel van de inkomstgelden. Samana en Tope schonken een vrijwillige bijdrage. Ook de gemeente Oostkamp heeft op de gemeenteraad van november beslist om de toelage aan de MUG-heli te verhogen. De gemeentelijke toelage bedroeg tot 2021 0,35 euro per inwoner en werd met ingang van 2022 verhoogd tot 0,50 euro per inwoner.

Het is de ambitie van de MUG-helikopter om verder zijn levensreddende activiteiten te kunnen verzekeren zonder meerkosten voor de patiënt, die in dergelijke situatie niet kan kiezen via welke weg hij geholpen wordt. Het IMDH was vragende partij, daarin ondersteund door de gouverneur, om de gemeentelijke jaarlijkse bijdrage te verhogen naar 0,60 euro per inwoner. Voor Oostkamp, met zo’n 24.000 inwoners, komt dit neer om een jaarlijkse bijdrage van 14.400 euro of 2.400 euro meer dan vorig jaar.

(GST)