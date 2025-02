MUG-heli Brugge krijgt steun van federale overheid: kosten lopen op tot 850.000 euro

In het regeerakkoord van de nieuwe federale regering staat vermeld dat de regering de ‘medische helikopterstructuren’ definitief zal erkennen. Goed nieuws voor de West-Vlaamse MUG-heli, die opereert vanuit Brugge. “Het is nu aan minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) om de concrete financiering vast te leggen”, aldus CD&V-parlementslid Nathalie Muylle uit Roeselare, die mee aan de onderhandelingstafel zat.

Dat de MUG-heli, met basis aan het AZ Sint-Jan in Brugge, überhaupt nog in de lucht hangt, mag een klein wonder heten. De kosten voor de MUG-heli lopen jaarlijks op tot 850.000 euro, een bedrag dat voornamelijk verzameld wordt via sponsoring, giften en toelages vanuit de provincie West-Vlaanderen en diverse steden en gemeenten. Ook enkele Oost-Vlaamse gemeenten betalen mee voor de MUG-heli.

Al jaren is de vzw IMDH, de overkoepelende structuur achter de helikopter, op zoek naar een solide financiële basis. Net daarom maakte de partij CD&V hier een strijdpunt van in de verkiezingscampagne voor de federale verkiezingen van juni. “Het is dringend tijd dat de federale regering geld uittrekt voor onze MUG-heli. Dat gaat verdorie over minder dan één miljoen euro. Het is onbegrijpelijk dat dat betaald moet worden met pannenkoekenbakken”, maakte Vlaams minister Hilde Crevits zich in de aanloop naar die verkiezingen nog kwaad in een interview met onze krant.

Strijdpunt

De kogel is nu door de kerk, al was dat op het nippertje. “Dat was voor ons een strijdpunt, dat er echter in het begin van de onderhandelingen uit moest. Op het einde, wanneer het om de knikkers gaat, hebben wij dit weer op tafel gelegd en het is gelukt”, zegt Roeselaars parlementslid Nathalie Muylle, die voor CD&V aan de onderhandelingstafel zat. In het regeerakkoord staat nu uitdrukkelijk vermeld dat de ‘regering zorgt voor een definitieve erkenning van de medische helikopterstructuren om de continuïteit te verzekeren’.

Met die erkenning moeten ook de centen volgen, zegt Muylle. “De concrete financiering ligt nog niet vast. Het is nu aan de minister van Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke (Vooruit), om die middelen vast te leggen”, klinkt het.