Mona is eerste nieuwjaarskindje in Kortrijk

Vrachtwagenchauffeur Dylan Verhamme (30) en nagelstyliste Lynn Hoornaert (28) uit Wevelgem verwelkomden hun eerste kindje om 8.50 uur op 1 januari in AZ Groeninge in Kortrijk. Moeder en kind stellen het heel goed. “Het is een droombaby. De bevalling verliep perfect, ik zou direct tekenen voor een tweede keer. Het was veel beter dan ik me had voorgesteld”, vertelt Lynn.

Normaal was Mona uitgerekend voor 4 januari, maar ze was vroeger verwacht aangezien Lynn de ziekte van Crohn heeft. “Toen ik de weeën voelde, was ik nog even in ontkenning. Het is mijn eerste dus ik wist niet wat te verwachten, maar toen het redelijk snel achter elkaar intenser werd, wist ik dat Mona er zat aan te komen.”

Dylan en Lynn moesten geen nieuwjaarsplannen afzeggen, ze deden het al enkele dagen rustiger aan thuis. Op weg naar het ziekenhuis hoorden ze het vuurwerk om middernacht. Tegen 00.15 waren ze in het ziekenhuis. Daar was Lynn de enige vrouw op het verloskwartier, maar pas eenmaal op de kamer wisten ze dat hun dochter het eerste nieuwjaarskindje was. Mona weegt 2.560 gram en meet 46 centimeter. “We zijn heel blij met de goede zorgen en de ondersteuning die we kregen in AZ Groeninge, maar het is goed om terug thuis te zijn in een vertrouwde omgeving samen met de papa, zeker ’s avonds en ‘s nachts. In het ziekenhuis kan de partner niet blijven op de kamer.”

Hoewel Mona een kleinere baby was, zit ze mooi op schema en komt ze goed bij. “Ons jaar hebben we alvast fantastisch ingezet en later wordt het voor Mona ook een extra leuke dag als we samen aftellen naar 1 januari”, besluit Lynn.