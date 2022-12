Materniteit AZ Delta Menen viert 500ste bevalling

Op de kraamafdeling van het AZ Delta van Menen vond de 500ste bevalling van het jaar plaats. Orélie Denorme is de feestbaby die op 27 december ter wereld kwam.

Het zag er na de kalmere maanden november en december niet naar uit maar de materniteit van Menen haalt in 2022 dan toch de kaap van de 500 bevallingen. Opvallend daarbij is dat er twaalf tweelingen het levenslicht zagen op de Meense kraamafdeling. Daardoor blijft het aantal geboren kinderen in Menen zo goed als gelijk in vergelijking met vorig jaar. Het aantal bevallingen zal wel een beetje zakken. Maar minder dan in de meeste andere kraamafdelingen in Vlaanderen. Vorig jaar waren er 512 bevallingen, de teller staat in 2022 voorlopig op 502.

Ophélie Denorme is de 500ste baby die ter wereld kwam in het AZ Delta van Menen. Voor de gelegenheid poseerde het personeel met de baby en de ouders Thomas Denorme en Jozefien Landuyt voor de foto. Broertjes Otis en Vince waren niet van de partij. Het gezin woont in de Passendalestraat in Moorslede.