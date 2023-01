Leen (36) maakt kans op titel van Nurse of the Year: “Probeer het verschil te maken in de kleine, alledaagse dingen”

Binnen enkele weken kennen we de nieuwe Nurse of the Year. Een grote kanshebber is Leen Vandevoorde (36), die als verpleegkundige op de dienst intensieve zorgen werkt in het Sint-Andriesziekenhuis van Tielt. Haar collega’s schreven Leen achter haar rug in om ze in de bloemetjes te zetten voor de bijzondere toewijding die ze dagelijks toont. “Ze is de lijm van onze afdeling”, klinkt het.

De zorgsector gaat dit jaar voor de zesde maal op zoek naar de Nurse of the Year. Vrienden, familie, patiënten of collega’s konden tot midden december verpleeg- en zorgkundigen nomineren. In de volgende fase kan men een stem uitbrengen op zijn of haar favoriet, en dat nog tot en met zondag 8 januari. Een van de kanshebbers is Leen Vandevoorde, die zonder dat ze het wist door haar collega’s van intensieve zorgen werd ingeschreven.

“Ze hadden een heel mooie tekst gemaakt om mij te kunnen nomineren. Toen ik het ontdekt had, was ik echt geëmotioneerd. Qua persoonlijkheid blijf ik liever op de achtergrond, deze nominatie is een blijk van appreciatie van de mensen waarmee ik dagelijks samenwerk. Ik zet mij telkens hard in voor een verjaardag of onze teambuilding, en op deze manier uiten ze hun dankbaarheid.”

De titel van Nurse of the Year verdient Leen zonder twijfel, zijn haar collega’s duidelijk. “Ze is als het ware de lijm van onze afdeling”, reageert Ward Vandenbussche. “De inzet en toewijdijng die ze heeft voor dit beroep is erg mooi. Er zijn er maar weinig die zó gepassioneerd zijn met hun werk.” Dat weet ook collega Ina Lippens. “Ze cijfert zich telkens weg voor iedereen, zowel voor het team als voor haar patiënten.”

Extra diploma’s

Sinds 2008 werkt Leen op de dienst intensieve zorgen, die een hechte equipe van zo’n 16 personen telt. “Ik was eerst wat onzeker omdat zo’n afdeling toch bijzonder is. Je draagt namelijk een grote verantwoordelijkheid en de manier van werken is niet te vergelijken met andere diensten. Maar ik groeide snel in de functie en voel mij hier helemaal thuis.” De voorbije jaren haalde ze zelfs nog een extra master en bijkomende bachelor ‘Spoed en Intensieve Zorgen’.

De band met haar collega’s is een grote drijfveer om dagelijks het beste van zichzelf te geven. “We krijgen hier vaak te maken met negatieve zaken, sterfgevallen en hevige emoties, zeker als het om jonge mensen met kinderen gaat of patiënten die hier lang verblijven. Je bouwt daar namelijk een band mee op. Dan hebben we echt veel aan elkaar. Het is trouwens niet erg om je emoties te tonen, familieleden beseffen dan dat hun overleden ouder, kind, broer of zus geen nummer was.”

Eerste plaats

Ook de coronacrisis was een zware periode. “We probeerden een positieve noot te behouden en stelden ons allemaal heel flexibel op. Dit werk is onze tweede thuis, je moet iedereen blindelings kunnen vertrouwen.” Zelf probeert ze het verschil te maken in de alledaagse dingen. “Zoals praten met de familie, of patiënten tot rust brengen en helpen met kleine zaken. Dat vertrouwen kan voor sommigen wonderen doen.”

Voorlopig prijkt Leen op de eerste plaats in de tussenstand. “Maar de stemmen liggen dicht bij elkaar en het zal tot zondag nog heel spannend zijn.”